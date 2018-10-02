СМИ опубликовали новое фото Анатолия Чепиги



Фото: bellingcat.com

«Радио Свобода»





Фотография в «Одноклассниках»

Настоящее имя Руслана Боширова

Фото размещено 26 июня 2017 года, на нем изображен стенд под названием «Выпускники — герои» в Музее истории Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), которое, по данным СМИ, окончил— указывает издание.При этом в открытом доступе в интернете можно найти большое число фотографий залов музея, в том числе со стендом с портретами выпускников-героев. Примерно с 1999—2000 по 2012 годы этот стенд пребывал в неизменном состоянии. В 2012 году на нем разместили фотографию погибшего в Дагестане Ивана Маслова, а в 2014-м добавили портреты Чепиги, а также, указывает Bellingcat.Среди прочих снимков журналисты обнаружили фотографию крайней правой части стенда и размещенный на нем портрет Чепиги со звездой «Героя России», на котором отчетливо читается его имя, отчество и фамилия. В момент написания статьи DW эта фотография все еще находилась в открытом доступе.В конце сентября российское издание The Insider и международная группа Bellingcat назвали настоящее имя Руслана Боширова, которого Лондон обвиняет в отравлении двойного агентаи его дочерив Солсбери. Они утверждают, что он — Анатолий Чепига, полковник Главного управления генштаба РФ (ГУ, ранее известного как ГРУ), и родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области. Согласно этим данным, Чепига с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ.Имена двух россиян — Руслана Боширова и Александра Петрова — в сентябре огласила прокуратура Соединенного Королевства. Британские власти заявили, что именно они являются исполнителями покушения на Скрипалей и не исключили, что эти имена — вымышленные. Позднее президент РФзаявил, что в России установили личности Боширова и Петрова. 13 сентября было обнародовано их интервью российскому телеканалу RT. Мужчины назвали свою кажущуюся причастность к делу Скрипаляи заявили, что не работают в ГРУ. В свою очередь, министр иностранных дел Великобританииназвал интервью