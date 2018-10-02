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К Земле приближается астероид в форме черепа

02.10.2018 22:30 — Разное | UDF  
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Фото: J. A. Pe&#241;as/SINC
Астероид 2015 TB145, по форме напоминающий человеческий череп, приблизится к Земле 11 ноября, сообщает Live Science.

Небесное тело подойдет к нашей планете на расстояние в 38 миллионов километров — это примерно четверть дистанции от Земли до Солнца.

Необычный астероид впервые попал в поле зрения ученых осенью 2015 года. Тогда объект пролетал мимо Земли 31 октября, из-за чего его прозвали "хеллоуинским астероидом".

Небесное тело приблизилось к нашей планете на расстояние 486 тысяч километров, и астрофизикам удалось сделать несколько фотографий. На них можно разглядеть лоб, подбородок, глазницы и носовую впадину.

У 2015 TB145 есть и другая особенность — он, по мнению исследователей NASA, является мертвой кометой. На это указывает продолговатая орбита и скорость объекта. Судя по всему, он лишился своего "хвоста" из-за частых сближений с Солнцем.

Еще одна отличительная черта астероида — практически абсолютно черный цвет. Небесное тело поглощает 94 процента падающего на него света.

Ученые не исключают, что "Хеллоуинский" астероид уже утратил очертания человеческого черепа, поскольку его форма могла претерпеть изменения. Ожидается, что в следующий раз 2015 TB145 приблизится к Земле не ранее 2082 года.

 
 
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Астероид 2015 TB145, по форме напоминающий человеческий череп, приблизится к Земле 11 ноября.
 
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