«Запрэшчаю запрэшчаць!» Байнет смеется над срочной отменой сухого закона

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запрет

отменил

Фейсбуке правозащитник Андрей Стрижак. — И победила отнюдь не дружба, а жажда. И ночная и торговли. Запрет отменен, погромы водочных лабазов переносятся на неопределенный период. Страждущие по-прежнему круглосуточно будут пополнять бюджет жидким рублём, и на борьбе с алкоголизмом это никак не скажется. Потому что невозможно бороться с алкоголизмом и на государственном уровне поддерживать производство “плодово-выгодных” вин, дешевой водки и дрянного пива». «Не успели столичные любители и профессионалы огорчиться по поводу ночного запрета продажи спиртного, как Великий Кормчий одним росчерком руля разрубил узел противоречий между МВД и Минторгом, — пишет вправозащитник. — И победила отнюдь не дружба, а жажда. И ночная и торговли. Запрет отменен, погромы водочных лабазов переносятся на неопределенный период. Страждущие по-прежнему круглосуточно будут пополнять бюджет жидким рублём, и на борьбе с алкоголизмом это никак не скажется. Потому что невозможно бороться с алкоголизмом и на государственном уровне поддерживать производство “плодово-выгодных” вин, дешевой водки и дрянного пива».

- Ало, зганяй за піўком пад рыпку.

- Александр Григорьевич...

- Тока Жыгулёўскае беры, с гарчынкай. Я к Жыгулёўскаму в сваё время так прывык, што большэ піць нічэво не магу. Сікі.

- Алекса...

- Но многа не беры, літрыка два. Большэ не нада, савешчаніе завтра па уборачнай.

- Александр Григорьевич, извините. Но только утром.

- Не поняў.

- Утром только, Александр Григорьевич. После семи утра.

- В смысле?

- Запрет, Александр Григорьевич. Нельзя продавать.

- Хто запрэціў?

- Мы, Александр Григорьевич.

- С ума пасхадзілі? Запрэшчаю запрэшчаць!

- Слушаюсь, Александр Григорьевич.

- І арэшкаў захваці.

- Да, Александр Григорьевич.

- Пака.

С 1 октября в Минске ввели ограничение на продажу алкоголя в ночное время, а уже сегодня жэсточайшим указом это решение было отменено https://t.co/oa6cdI34MF pic.twitter.com/4U99ar2HaF — Чай з варэннем (@belteanews) October 2, 2018

А вы говорите, выборы ничего не значат. Вон, полтора года до выборов, а президент все ближе и ближе к народу! — filifjona (@filifjona) October 2, 2018

но какое сильное по накалу противостояние президента и мингорисполкома! — Медовый гомофобик (@mojo_fm) October 2, 2018

ну, ничего, мингорисполком отыграется на выпускниках. там уж президент ничего не сделает. руки коротки. — Медовый гомофобик (@mojo_fm) October 2, 2018

кстати, если врачи вам запретят пить, то смело тычьте им в нос этой новостью и приговаривайте мантру о необдуманном решении. — Медовый гомофобик (@mojo_fm) October 2, 2018

Мингорисполком просил засуху, но Лукашенко опять дал дождь. — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) October 2, 2018





Изображение с сайта gazetaby.com

Президент: Нельзя запрещать продажу алкоголя! Будет только хуже! Продавать будут втридорога из-под полы и пить будут что попало! Упор нужно делать на профилактику и воспитание.



Тоже он: Нужно ужесточить наказания за хранение и употребление наркотиков! — Х С Б (@pasha_hsb) October 2, 2018

Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в ночное время.



Скоро в Беларуси появятся примерно 2500 киосков с сигаретами. На остановках, возле переходов и тд.



))) — Пашка (@Devyatov) October 2, 2018

В прекрасной Беларуси будущего не будут устанавливать временные ограничения на продажу алкоголя. Хотя ... постойте. — L (@Paznjak) October 2, 2018

Что за полумеры? Что б народ не травился давайте продавать синьку по ночам со скидкой. — Кржемелик и Вахмурка (@Bernoff_) October 2, 2018

Я прямо вижу, как Лукашенко идет на Ригу в час ночи за догоном

ему говорят, что с понедельника запрещено продавать после 23.00, он пишет в заметки, что завтра надо позвонить Румасу и решить вопросик. — Ник Уда (@Nik_Uda) October 2, 2018

Олег Гайдукевич (зампред ЛДПБ) резко прибрал пост в фейсбуке, с хвалебными одами о запрете продажи алкоголя в ночное время. Жду хвалебный пост о правильном решении Лукашенко разрешить ночную торговлю спиртным. — Денис Тихоненко (@dentikhonenko) October 2, 2018





Если бы ни президент, эти чиновники бы превратили всё в страну запретов, ну — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 2, 2018

Иногда кажется, что президенты играют друг с другом в русскую рулетку:



— Я повышаю пенсионный возраст! *чик*

— *чик* А я повышаю НДС! *чик*

— *чик* Я запрещаю продажу алкоголя в ночное время! *чик*

— ...

— ...

— Это неэффективно и будет только хуже! — Х С Б (@pasha_hsb) October 2, 2018

24 часа без главного туристического козыря челлендж pic.twitter.com/IlTBHncGFH — Чилик (@Chilikto) October 2, 2018

Приди и правь нами, о Ляксандр Рыгоравич! https://t.co/4W2qlWkiBi — Нерезидент (@neresident) October 2, 2018

неэффективны, пояснили отмену в Администрации президента.Во-первых, это: по данным милиции, в 2015 году ночной сухой закон снизил количество убийств в 2 раза, а приченение тяжких телесных повреждений — в 3 раза.Во-вторых, странно, что этот запрет вообще успел хотя бы на день вступить в силу: Лукашенко еще в 2012 годуо неэффективности. Будто запрет нужен был лишь для того, чтобы припугнуть жаждущий электорат — и тут же ублажить, намекнув, что царь-президент хороший, а Мингорисполкомовские бояре плохие.Журналистпопыталсяхронику запрещения запрета:Что еще пишут в соцсетях белорусы об антижэстачайшым жесте единственного либерала в белорусской власти?Заметили широкий жест и в России.И увидели политическую преемственность:Завершим обзор бессмертной классикой белорусского короткометражного кино: