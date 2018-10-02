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«Запрэшчаю запрэшчаць!» Байнет смеется над срочной отменой сухого закона

02.10.2018 22:27 — Разное | UDF  
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Коллаж: UDF.BY
С 1 октября вступил в силу запрет на продажу алкоголя с 23.00 до 7.00. Но уже 2 октября в дело вмешался Великий Заступник простых белорусов по имени Александр Григорьевич — и отменил «непродуманное решение» местных властей.

«Однобокие запреты» неэффективны, пояснили отмену в Администрации президента.

Во-первых, это неправда: по данным милиции, в 2015 году ночной сухой закон снизил количество убийств в 2 раза, а приченение тяжких телесных повреждений — в 3 раза.

Во-вторых, странно, что этот запрет вообще успел хотя бы на день вступить в силу: Лукашенко еще в 2012 году твердил о неэффективности «запретительных методов». Будто запрет нужен был лишь для того, чтобы припугнуть жаждущий электорат — и тут же ублажить, намекнув, что царь-президент хороший, а Мингорисполкомовские бояре плохие.

«Не успели столичные любители и профессионалы огорчиться по поводу ночного запрета продажи спиртного, как Великий Кормчий одним росчерком руля разрубил узел противоречий между МВД и Минторгом, — пишет в Фейсбуке правозащитник Андрей Стрижак. — И победила отнюдь не дружба, а жажда. И ночная и торговли. Запрет отменен, погромы водочных лабазов переносятся на неопределенный период. Страждущие по-прежнему круглосуточно будут пополнять бюджет жидким рублём, и на борьбе с алкоголизмом это никак не скажется. Потому что невозможно бороться с алкоголизмом и на государственном уровне поддерживать производство “плодово-выгодных” вин, дешевой водки и дрянного пива».


Журналист Алесь Пилецкий попытался воспроизвести хронику запрещения запрета:

- Ало, зганяй за піўком пад рыпку.
- Александр Григорьевич...
- Тока Жыгулёўскае беры, с гарчынкай. Я к Жыгулёўскаму в сваё время так прывык, што большэ піць нічэво не магу. Сікі.
- Алекса...
- Но многа не беры, літрыка два. Большэ не нада, савешчаніе завтра па уборачнай.
- Александр Григорьевич, извините. Но только утром.
- Не поняў.
- Утром только, Александр Григорьевич. После семи утра.
- В смысле?
- Запрет, Александр Григорьевич. Нельзя продавать.
- Хто запрэціў?
- Мы, Александр Григорьевич.
- С ума пасхадзілі? Запрэшчаю запрэшчаць!
- Слушаюсь, Александр Григорьевич.
- І арэшкаў захваці.
- Да, Александр Григорьевич.
- Пака.


Что еще пишут в соцсетях белорусы об антижэстачайшым жесте единственного либерала в белорусской власти?














«Запрэшчаю запрэшчаць!» Байнет смеется над срочной отменой сухого закона

Изображение с сайта gazetaby.com













«Запрэшчаю запрэшчаць!» Байнет смеется над срочной отменой сухого закона

Изображение: @arbouzzie







Заметили широкий жест и в России.



И увидели политическую преемственность:

«Запрэшчаю запрэшчаць!» Байнет смеется над срочной отменой сухого закона

Изображение: «Лентач»


Завершим обзор бессмертной классикой белорусского короткометражного кино:

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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