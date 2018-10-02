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«Запрэшчаю запрэшчаць!» Байнет смеется над срочной отменой сухого закона
Коллаж: UDF.BY
«Однобокие запреты» неэффективны, пояснили отмену в Администрации президента.
Во-первых, это
Во-вторых, странно, что этот запрет вообще успел хотя бы на день вступить в силу: Лукашенко еще в 2012 году
«Не успели столичные любители и профессионалы огорчиться по поводу ночного запрета продажи спиртного, как Великий Кормчий одним росчерком руля разрубил узел противоречий между МВД и Минторгом, — пишет в
Журналист Алесь Пилецкий попытался
- Ало, зганяй за піўком пад рыпку.
- Александр Григорьевич...
- Тока Жыгулёўскае беры, с гарчынкай. Я к Жыгулёўскаму в сваё время так прывык, што большэ піць нічэво не магу. Сікі.
- Алекса...
- Но многа не беры, літрыка два. Большэ не нада, савешчаніе завтра па уборачнай.
- Александр Григорьевич, извините. Но только утром.
- Не поняў.
- Утром только, Александр Григорьевич. После семи утра.
- В смысле?
- Запрет, Александр Григорьевич. Нельзя продавать.
- Хто запрэціў?
- Мы, Александр Григорьевич.
- С ума пасхадзілі? Запрэшчаю запрэшчаць!
- Слушаюсь, Александр Григорьевич.
- І арэшкаў захваці.
- Да, Александр Григорьевич.
- Пака.
Что еще пишут в соцсетях белорусы об антижэстачайшым жесте единственного либерала в белорусской власти?
Изображение с сайта gazetaby.com
Изображение:
Заметили широкий жест и в России.
И увидели политическую преемственность:
Изображение:
Завершим обзор бессмертной классикой белорусского короткометражного кино:
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«Мингорисполком просил засуху, но Лукашенко опять дал дождь...»
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