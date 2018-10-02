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Владелец сети алкосупермаркетов стал новым долларовым миллиардером в России
Фото: youtube.com
Им стал владелец сети магазинов "Красное & белое" Сергей Студенников.
Как сообщает Bloomberg, оборот сети алкогольных супермаркетов в 2017 году вырос до 215 млрд рублей. В 2018 году сеть показывает рост прибыли на 40 %, передают
По данным владельца сети, в России ежедневно открывается шесть новых магазинов алкоголя, в 85 субъектах России число магазинов составило 6,7 тысяч.
По его словам, свой первый магазин бизнесмен открыл 12 лет назад в Челябинске.
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По данным американского агентства Bloomberg, в России появился новый долларовый миллиардер.
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