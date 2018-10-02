Можно ли быть депутатом по совместительству?

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«Выполнять работу на условиях совместительства, кроме работы в государственных организациях, в порядке и на условиях, установленных законодательством о труде. Занимать другие государственные должности, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными актами».

2 октября депутаты собрались на первое заседание осенней сессии. В программе дня 12 вопросов: три законопроекта в первом чтении, четыре — во втором, пять ратификаций различных соглашений и в конце списка некий «кадровый вопрос».Шутливые прогнозы журналистов, что это будет рассмотрение заявленияо сложении с себя полномочий премьер-министра, не сбываются. Но с должностей всё же, как выясняется, снимали: двух депутатов — с должностей заместителей председателей постоянных комиссий.— говорит председатель парламента. —В результате Маркевича снимают с должности заместителя председателя комиссии по законодательству, а Бороденю — с должности заместителя председателя комиссии по бюджету и финансам. И назначают на их место других людей.объясняет своё согласиеВообще, именно «Минскую губернию», Иван Маркевич повторил несколько раз во время своей «прощальной» речи. Но прощальной она была действительно в кавычках, так как депутатами всех трёх вновь назначенным оставили. Правда, без депутатской зарплаты, но тем не менее...Насколько это законно — совмещать две должности? Парламент у нас профессиональный, и когда человек становится депутатом, то увольняется с предыдущей работы. Чтобы устроиться на новую — депутатом в Палату представителей — и профессионально выполнять свои обязанности, получая за это зарплату.Читаем Закон «О статусе депутата», и в шестой статье видим, что депутат парламента не имеет права:Нарушение очевидное, даже несмотря на то, что получать зарплату за депутатскую деятельность назначенные на государственные должности народные избранники не будут. Вот только в парламенте давно на это внимания не обращают. Ну, или по-своему трактуют нормы закона. К примеру, депутат Вадим Девятовский таким же образом «совмещает» депутатство и работу в должности председателя Федерации лёгкой атлетики. А депутат предыдущего созыва Александр Зозуля хоть и был в октябре 2013 года назначен председателем Кобринского райисполкома, но до 2016 года оставался в составе депутатов парламента.Видимо, поэтому Владимир Андрейченко особо отметил, что работать в парламенте Бороденя, Маркевич и Рыбковец будут «не на профессиональной основе». А называется это, видимо, на общественных началах...Может, стоило бы сложить с себя полномочия депутата, интересуюсь у Ивана Маркевича.— отвечает депутат и заместительпо совместительству.