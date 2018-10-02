|
Можно ли быть депутатом по совместительству?
Фото: house.gov.by
2 октября депутаты собрались на первое заседание осенней сессии. В программе дня 12 вопросов: три законопроекта в первом чтении, четыре — во втором, пять ратификаций различных соглашений и в конце списка некий «кадровый вопрос».
Шутливые прогнозы журналистов, что это будет рассмотрение заявления Сергея Румаса о сложении с себя полномочий премьер-министра, не сбываются. Но с должностей всё же, как выясняется, снимали: двух депутатов — с должностей заместителей председателей постоянных комиссий.
– Бороденя Валерий Анатольевич назначен первым проректором Академии управления при президенте Беларуси, Маркевич Иван Станиславович — заместителем председателя Миноблисполкома, Рыбковец Иван Григорьевич — заместителем министра транспорта и коммуникаций, — говорит председатель парламента Владимир Андрейченко. — Наши коллеги не будут теперь работать в Палате представителей на профессиональной основе, но депутатами Палаты представителей они остаются. И в связи с этим от Ивана Маркевича и Валерия Бородени поступили заявления от освобождении их от должностей заместителей председателей комиссий.
В результате Маркевича снимают с должности заместителя председателя комиссии по законодательству, а Бороденю — с должности заместителя председателя комиссии по бюджету и финансам. И назначают на их место других людей.
– Когда поступило предложение от губернатора Минской области, а каждое предложение долго обдумывается, над каждым предложением мы всегда думаем, взвешиваем, я принял решение, что буду полезен Минской губернии, — объясняет своё согласие Иван Маркевич.
Вообще, именно «Минскую губернию», Иван Маркевич повторил несколько раз во время своей «прощальной» речи. Но прощальной она была действительно в кавычках, так как депутатами всех трёх вновь назначенным оставили. Правда, без депутатской зарплаты, но тем не менее...
Насколько это законно — совмещать две должности? Парламент у нас профессиональный, и когда человек становится депутатом, то увольняется с предыдущей работы. Чтобы устроиться на новую — депутатом в Палату представителей — и профессионально выполнять свои обязанности, получая за это зарплату.
Читаем Закон «О статусе депутата», и в шестой статье видим, что депутат парламента не имеет права:
«Выполнять работу на условиях совместительства, кроме работы в государственных организациях, в порядке и на условиях, установленных законодательством о труде. Занимать другие государственные должности, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными актами».
Нарушение очевидное, даже несмотря на то, что получать зарплату за депутатскую деятельность назначенные на государственные должности народные избранники не будут. Вот только в парламенте давно на это внимания не обращают. Ну, или по-своему трактуют нормы закона. К примеру, депутат Вадим Девятовский таким же образом «совмещает» депутатство и работу в должности председателя Федерации лёгкой атлетики. А депутат предыдущего созыва Александр Зозуля хоть и был в октябре 2013 года назначен председателем Кобринского райисполкома, но до 2016 года оставался в составе депутатов парламента.
Видимо, поэтому Владимир Андрейченко особо отметил, что работать в парламенте Бороденя, Маркевич и Рыбковец будут «не на профессиональной основе». А называется это, видимо, на общественных началах...
Может, стоило бы сложить с себя полномочия депутата, интересуюсь у Ивана Маркевича. «Я подумаю над этим!» — отвечает депутат и заместитель «губернатора Минской губернии» по совместительству.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушение очевидное, но еще трое попытаются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)