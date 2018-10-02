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"В правительстве по ночам уже пьют". Как пытаются объяснить решение главы Беларуси
Действительно ли подобные запреты неэффективны?
В Администрации президента заявили, что запреты на продажу алкоголя на практике оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции. Опыт как Беларуси (начиная с советских времен), так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов.
Однако
Об этом рассказывал Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка ГУВД Мингорисполкома.
В Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома пояснили, что и в этот раз с инициативой ограничения розничной продажи алкоголя выступило МВД, сообщает
«Странное решение АГЛ, особенно когда кругом такое пьянство»
На дискуссионной площадке
«Очень смешно. Вчера ввели, сегодня отменили. Лоббисты из вино-водочной отрасли победили лоббистов из МВД».
«Добрый Царь».
«Спасибо – мудрое решение президента! Ночью наш ночник в Шабанах не зачахет: особая атмосфера, воздух, луна в ночи».
«Отлично, бухаем и курим, скоро ларьки вернут в Минск».
«Просто дело в деньгах, которое теряет государство. В два часа ночи я явно не пойду за пельменями».
«Капец. Во всем мире положительный результат, только в хрустальном сосуде – отрицательный».
«В цивилизованных странах поднимают возраст на покупку алкоголя, ограничивают места и время продаж. В синеокой – эй, гуляй мужик, пропивай что есть».
«В правительстве по ночам уже пьют ))»
«Теперь понятно, за кого надо поднимать третий тост».
«Те же таксисты – разве это проблема? Ну можно же жэстачайшэ десяток-другой наклонить как положено, по закону – мигом перестанут. Валютой на улице никто ж больше не торгует. И бухлом перестанут, когда строем за решетку пойдут».
«Когда после 23,00 заходишь в магазин, оказываешься в толпе пьяной, агрессивной молодёжи, пришедшей за догонкой. Странное решение АГЛ, особенно когда кругом такое пьянство».
На форуме
«Запрещают – плохо, отменяют запрет – плохо. Необязательно обвинять всех в алкоголизме. Те, кому надо, закупят в 22:30 и будут всю ночь зависать, а утром опять «на магазин». Правильно сделали. Бороться нужно не с алкоголем, а с сознанием людей».
«Как сказал мой тесть: у нормального хозяина всегда дома стоит (на случай приезда нежданных гостей или прочего). А если тебе мало и после этого еще добавить надо, то ты уже не нормальный! Так что пусть запрещают, меньше синих будет!»
«В Европе ближний свет обязателен, алкашку по ночам если и продают, то только в спец отсеках-магазинах по двойной цене. За Европой мы не пойдем!»
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Противоречивые чувства вызвало у жителей Минска решение Александра Лукашенко.
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