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"В правительстве по ночам уже пьют". Как пытаются объяснить решение главы Беларуси

02.10.2018 21:57 — Разное | UDF  
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Противоречивые чувства вызвало у жителей Минска решение Александра Лукашенко отменить уже объявленный ночной запрет на продажу алкоголя.


Действительно ли подобные запреты неэффективны?

В Администрации президента заявили, что запреты на продажу алкоголя на практике оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции. Опыт как Беларуси (начиная с советских времен), так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов.

Однако Радыё Свабода поставило под сомнение это утверждение. В 2015 году в Минске уже ограничивали продажу алкоголя с 22.00 до 9.00. По информации милиции, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество убийств во время сухого закона уменьшилось вдвое, а тяжких телесных повреждений – втрое.

Об этом рассказывал Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка ГУВД Мингорисполкома.

В Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома пояснили, что и в этот раз с инициативой ограничения розничной продажи алкоголя выступило МВД, сообщает TUT.BY.


«Странное решение АГЛ, особенно когда кругом такое пьянство»

На дискуссионной площадке talks.by часть пользователей поддержала решение главы государства, но многие все же сомневаются в его правильности.

«Очень смешно. Вчера ввели, сегодня отменили. Лоббисты из вино-водочной отрасли победили лоббистов из МВД».


«Добрый Царь».


«Спасибо – мудрое решение президента! Ночью наш ночник в Шабанах не зачахет: особая атмосфера, воздух, луна в ночи».



«Отлично, бухаем и курим, скоро ларьки вернут в Минск».


«Просто дело в деньгах, которое теряет государство. В два часа ночи я явно не пойду за пельменями».


«Капец. Во всем мире положительный результат, только в хрустальном сосуде – отрицательный».


«В цивилизованных странах поднимают возраст на покупку алкоголя, ограничивают места и время продаж. В синеокой – эй, гуляй мужик, пропивай что есть».


«В правительстве по ночам уже пьют ))»


«Теперь понятно, за кого надо поднимать третий тост».


«Те же таксисты – разве это проблема? Ну можно же жэстачайшэ десяток-другой наклонить как положено, по закону – мигом перестанут. Валютой на улице никто ж больше не торгует. И бухлом перестанут, когда строем за решетку пойдут».


«Когда после 23,00 заходишь в магазин, оказываешься в толпе пьяной, агрессивной молодёжи, пришедшей за догонкой. Странное решение АГЛ, особенно когда кругом такое пьянство».


На форуме Onliner.by мнения также разделились.

«Запрещают – плохо, отменяют запрет – плохо. Необязательно обвинять всех в алкоголизме. Те, кому надо, закупят в 22:30 и будут всю ночь зависать, а утром опять «на магазин». Правильно сделали. Бороться нужно не с алкоголем, а с сознанием людей».


«Как сказал мой тесть: у нормального хозяина всегда дома стоит (на случай приезда нежданных гостей или прочего). А если тебе мало и после этого еще добавить надо, то ты уже не нормальный! Так что пусть запрещают, меньше синих будет!»


«В Европе ближний свет обязателен, алкашку по ночам если и продают, то только в спец отсеках-магазинах по двойной цене. За Европой мы не пойдем!»


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Теги: Минск
 
 
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Противоречивые чувства вызвало у жителей Минска решение Александра Лукашенко.
 
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