"В правительстве по ночам уже пьют". Как пытаются объяснить решение главы Беларуси

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Действительно ли подобные запреты неэффективны?

«Странное решение АГЛ, особенно когда кругом такое пьянство»

«Очень смешно. Вчера ввели, сегодня отменили. Лоббисты из вино-водочной отрасли победили лоббистов из МВД».

«Добрый Царь».

«Спасибо – мудрое решение президента! Ночью наш ночник в Шабанах не зачахет: особая атмосфера, воздух, луна в ночи».

«Отлично, бухаем и курим, скоро ларьки вернут в Минск».

«Просто дело в деньгах, которое теряет государство. В два часа ночи я явно не пойду за пельменями».

«Капец. Во всем мире положительный результат, только в хрустальном сосуде – отрицательный».

«В цивилизованных странах поднимают возраст на покупку алкоголя, ограничивают места и время продаж. В синеокой – эй, гуляй мужик, пропивай что есть».

«В правительстве по ночам уже пьют ))»

«Теперь понятно, за кого надо поднимать третий тост».

«Те же таксисты – разве это проблема? Ну можно же жэстачайшэ десяток-другой наклонить как положено, по закону – мигом перестанут. Валютой на улице никто ж больше не торгует. И бухлом перестанут, когда строем за решетку пойдут».

«Когда после 23,00 заходишь в магазин, оказываешься в толпе пьяной, агрессивной молодёжи, пришедшей за догонкой. Странное решение АГЛ, особенно когда кругом такое пьянство».

«Запрещают – плохо, отменяют запрет – плохо. Необязательно обвинять всех в алкоголизме. Те, кому надо, закупят в 22:30 и будут всю ночь зависать, а утром опять «на магазин». Правильно сделали. Бороться нужно не с алкоголем, а с сознанием людей».

«Как сказал мой тесть: у нормального хозяина всегда дома стоит (на случай приезда нежданных гостей или прочего). А если тебе мало и после этого еще добавить надо, то ты уже не нормальный! Так что пусть запрещают, меньше синих будет!»

«В Европе ближний свет обязателен, алкашку по ночам если и продают, то только в спец отсеках-магазинах по двойной цене. За Европой мы не пойдем!»

В Администрации президента заявили, что запреты на продажу алкоголя на практике оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции. Опыт как Беларуси (начиная с советских времен), так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов.Однакопоставило под сомнение это утверждение. В 2015 году в Минске уже ограничивали продажу алкоголя с 22.00 до 9.00. По информации милиции, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество убийств во время сухого закона уменьшилось вдвое, а тяжких телесных повреждений – втрое.Об этом рассказывал, начальник управления охраны правопорядка ГУВД Мингорисполкома.В Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома пояснили, что и в этот раз с инициативой ограничения розничной продажи алкоголя выступило МВД, сообщаетНа дискуссионной площадкечасть пользователей поддержала решение главы государства, но многие все же сомневаются в его правильности.На форумемнения также разделились.Читайте также: