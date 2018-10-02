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Заказывать товары из-за рубежа в будущем можно будет через электронную платформу Белпочты

02.10.2018 22:51 — Разное | Интерфакс  
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Потребитель сможет в будущем заказывать товары из-за рубежа посредством электронной платформы Белпочты, предположил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган в эфире телеканала "Беларусь-1".

"На Белпочте может быть электронная платформа, которая позволит вам как потребителю заказывать товар из-за границы. Вы будете юридически защищены, а ответственность берет на себя Белпочта", - отметил он.

По мнению К.Шульгана, Белпочта может занять ведущее место в оказании некоторого вида услуг населению, т.к. имеет хорошую логистику и другие преимущества.

Также министр связи предположил, что и современный почтальон также должен стать более современным.

"Пусть и сумка на плече будет. Но пусть и планшет, или еще что-то в будущем, что позволит предложить и показать какие-то услуги потребителю", - отметил К.Шульган.

 
 
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Потребитель сможет в будущем заказывать товары из-за рубежа посредством электронной платформы Белпочты, предположил министр связи и информатизации Беларуси...
 
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