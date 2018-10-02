Операторы связи готовы проводить опытную эксплуатацию 5G – министр

Белорусские операторы связи имеют все возможности для проведения опытной эксплуатации 5G, заявил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.

"Для введения новой технологии необходимо проведение опытной эксплуатации на отдельном районе. И наши операторы готовы проводить эту эксплуатацию. Уже есть планы, когда это будет происходить", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Между тем, К.Шульган отметил, что данная технология пока не затронет массового потребителя.

"Дай Бог нам внедрить технологию 4G повсеместно", - сказал он.

По его словам, около 70% населения могут воспользоваться технологией 4G в Беларуси, и сейчас идет работа над качеством предоставляемой связи.

"До завершения 2020 года мы должны полностью покрыть все областные, а также районные центры с населением более 50 тыс. жителей. Будет затронуты и другие населенные пункты, ведь это коммерчески выгодно", - сообщил он.

Как отметил К.Шульган, Беларусь выходит на применение новых технологий в ногу со временем. "Ранее мы внедряли технологии 2G и 3G после других стран, сейчас одновременно", - отметил он.