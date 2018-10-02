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Россия завершила поставку С-300 в Сирию, передала 49 единиц техники, в том числе четыре пусковые установки - Шойгу
Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300, направленной на повышение безопасности военных из РФ в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.
"В соответствии с решением президента мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики, направленных, в том числе и в первую очередь, на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал С.Шойгу на оперативном совещании.
Он подчеркнул, что работа была завершена сутки назад, в Сирию был поставлен весь комплекс.
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Россия завершила поставку С-300 в Сирию, передала 49 единиц техники, в том числе четыре пусковые установки - Шойгу
Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300, направленной на повышение безопасности военных из РФ в Сирийской Арабской Республике,...
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