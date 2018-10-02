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Виктор Гончаренко посвятил победу над "Реалом" Анатолию Капскому

03.10.2018 01:32 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посвятил победу в Лиге чемпионов над мадридском «Реалом» ушедшему в сентябре из жизни председателю правления ФК БАТЭ Анатолию Капскому, сообщает официальный сайт «армейцев».


Фото: Reuters

— Несмотря на то, что у меня хорошее настроение, хотел бы посвятить победу моему другу, второму отцу Анатолию Капскому, который недавно ушел из жизни. Для меня это большая потеря. После каждой игры он мне звонил, поздравлял. Сегодня бы он тоже порадовался этой прекрасной победе. Мы отлично поработали в защите, были сплоченными, дерзкими. Быстрый гол с одной стороны усилил давление, с другой — снял оковы с нас. Надо понимать, что против нас был лучший клуб мира. Они в любую минуту могут создать момент и забить. До последних секунд нельзя верить, что ты выиграешь у «Реала», но это произошло. Мы наслаждаемся сегодняшним вечером. Но хочу сказать важную вещь: помню, который БАТЭ выиграл у «Баварии» со счетом 3:0, и в нем, кстати, играл Кроос. Это стало концом той команды в БАТЭ. Надеюсь, здесь такое не повторится, мы будем дальше расти и развиваться.

— После прекрасных первых 20 минут была сложная концовка первого тайма, когда команда вжалась в свою штрафную. Какие корректировки внесли в перерыве, чтобы команда действовала спокойнее?

— Надо было больше успокаивать команду. Эмоционально зашли в раздевалку, многим с трудом верилось, что мы ведем. Надо было выполнять тот план, который был до игры. Во втором тайме это удалось лучше, чем в первом. Предпосылки были даже для того, чтобы забить еще. Важно было сохранять план, который был до игры.

— Прокомментируйте, пожалуйста, удаление Игоря Акинфеева.

— Игра уже заканчивалась, и не стоило после первой желтой карточки давать вторую. Надеюсь, он отделается одной игрой, он для нас как полкоманды.

— Что скажете о сегодняшней игре Влашича?

— Он был великолепен не только в этом матче, но и во всех предыдущих. Придя в команду, он присмотрелся, понял, что надо стать лидером в этом пионеротряде, как вы нас называете. Гол «Реалу» характеризует то, какую пользу он нам сегодня приносит. Он амбициозен, хочет играть, а не сидеть на скамейке. Он сделал правильный шаг, придя к нам.

— Что вы говорили Георгию Кырнацу перед его выходом на замену? И ему, видимо, предстоит сыграть в Риме?

— У нас есть еще Помазун, который может вернуться в строй. У него неприятная травма, но думаю, что к «Роме» он восстановится. Кырнацу я сказал, что время уже вышло, и лучше удар от ворот нанести защитнику, чтобы он от волнения не сорвал его.

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посвятил победу в Лиге чемпионов над мадридском "Реалом" ушедшему в сентябре из жизни председателю правления ФК БАТЭ...
 
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