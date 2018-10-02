3 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

ФРГ - День германского единства (празднуется в честь воссоединения ГДР и ФРГ в 1990 г.).

Южная Корея - День основания.

ПРИМЕТЫ:

Астафий Ветряк. Если тепло - к хорошей осени и позднему снегу. Если шишки на ели растут низко - жди ранних морозов, высоко - к холодам в конце зимы.

РОДИЛИСЬ:

1889 Карл фон ОСЕЦКИЙ, немецкий журналист-антифашист, лауреат Нобелевской премии мира. Из-за него Гитлер запретил немцам принимать Нобелевские премии.

1895 Сергей Александрович ЕСЕНИН, российский поэт.

Предрассветное. Синее. Раннее.

И летающих звёзд благодать.

Загадать бы какое желание,

Да не знаю, чего пожелать...

1897 Луи АРАГОН (Луи-Мари АНДРИЁ), французский поэт, основоположник сюрреализма. Родился вне брака. Псевдоним Арагон выбрал по названию испанской исторической области.

1900 Адольф (Ади) ДАССЛЕР, немецкий предприниматель, основатель компании «Адидас». Он изобрёл футбольные бутсы со сменными шипами. Кстати, его старший брат Рудольф (Руди) основал компанию-конкурента «Пума».

1935 Армен Борисович ДЖИГАРХАНЯН, российский актёр. Сыграл более 210 ролей. Родился в армяно-русской семье. Когда ему было два месяца, отец ушёл из семьи, и Армен впервые увидел его в 16 лет. В 2018 году развёлся с Виталиной ЦЫМБАЛЮК-РОМАНОВСКОЙ, которая младше его на 46 лет.

1948 Анатолий Абрамович ГАНТВАРГ, белорусский шашист, 4-кратный чемпион мира.

1953 Елена Алексеевна КОРЕНЕВА, российская актриса. С 1981 по 1993 гг. проживала в США.

1977 Валентина Павловна РУБЦОВА, российская актриса (Таня в сериалах «Универ» и «СашаТаня»). У неё дочь Софья.

1981 Златан ИБРАГИМОВИЧ, шведский футболист боснийского происхождения. Прозвище - Ибракадабра. Рост 195 см, вес 95 кг. Однажды маленький Златан, выступая за детскую команду, в первом тайме остался на скамейке запасных за плохое поведение. К перерыву его команда уступала 0:4, и тренер позволил Ибрагимовичу выйти на поле. Тот забил восемь мячей, и его команда победила со счётом 8:4. Женат на фотомодели Хелене СЕГЕР, у них двое сыновей.

СОБЫТИЯ:

1533 Жители деревни у Виттенберга (Германия) продали всё имущество в связи с предсказанным проповедником М. ШТИФЕЛЕМ концом света.

1625 Согласно классике, Анна Австрийская должна была появиться на балу с подвесками, подаренными ей Людовиком XIII.

1906 Международным сигналом бедствия был утверждён сигнал SOS. До этого действовал сигнал CQD, первые две его буквы означали стандартный вызов всех радиостанций, а последняя - D - была добавлена к сигналу потому, что с этой буквы начиналось английское слово Danger - опасность. Однако в виде кода на языке азбуки Морзе эта фраза имела довольно сложный вид. Поэтому решено было выбрать другие буквы - SOS. По коду Моpзе на всех языках такой сигнал выглядел одинаково -3 точки -3 тиpе -3 точки.

1952 В Лос-Анджелесе произвели первую видеозапись на магнитную ленту.

1990 Состоялось официальное объединение ФРГ и ГДР.

1998 В Порт-Элгине (Канада) Гари БУРК продемонстрировал самую большую в мире тыкву весом 495,32 кг.

2002 Премия «Большой Цезарь» была учреждена в США для награждения авторов наиболее абсурдных судебных исков. Эту награду назвали в честь жителя Нью-Йорка Сезара БАРБЕРА, весившего 123 килограмма и подавшего в суд на сеть закусочных быстрого питания, обвинив её в своем избыточном весе.