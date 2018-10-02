Снять квартиру в Минске без посредников: смотрим цены

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Самые востребованные квартиры в Минске – это однокомнатные. Именно они пользуются наибольшим спросом, а адекватные варианты с вменяемыми хозяевами разлетаются, как горячие пирожки. Практика показывает: чем лучше ремонт и чем ближе к метро – тем выше ценник. Поэтому, если денег у вас немного, придется жертвовать комфортом.

Самые дешевые варианты

Цена бюджетных вариантов съемных однушек находится в пределах $150-200.

Если вы не привязаны к центру Минска , то «однушку» за 118$ можно найти в Гатово – это 8 км от МКАД.

В квартире есть интернет, она укомплектована мебелью, бытовой техникой. Собственник предупреждает: в жилье есть еще одна комната, но она закрыта. В вашем распоряжении комната 14 кв.м. и, на взгляд хозяина, хороший ремонт.





Фото взято с объявления на сайте r.onliner.by

За $189 сдается однокомнатная квартира на ул. Маяковского. Хозяин краток: «Есть все необходимое для комфортного проживания, все подробности по телефону».





Фото взято с объявления на сайте kufar.by

Средний ценовой сегмент

Средняя цена за однокомнатную квартиру в Минске – $250-300. За эту сумму можно отыскать квартиру с хорошим ремонтом и – иногда – рядом с метро.

В «5 минутах» от ст. м. Автозаводская сдается «однушка» за $200. На сайте neagent.by фото жилья нет, но хозяин обещает не только «хорошее состояние», но и «договорную цену».

За сумму в $270 предлагают квартиру на ул. М. Лынькова, 99. В квартире вся необходимая мебель и бытовая техника (стиральная машина, телевизор, холодильник, СВЧ-печь, пылесос), установлена новая сантехника.