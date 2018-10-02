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Снять квартиру в Минске без посредников: смотрим цены
Самые востребованные
Самые дешевые варианты
Цена бюджетных вариантов съемных однушек находится в пределах $150-200.
Если вы не привязаны к центру Минска, то «однушку» за 118$ можно найти в Гатово – это 8 км от МКАД.
В квартире есть интернет, она укомплектована мебелью, бытовой техникой. Собственник предупреждает: в жилье есть еще одна комната, но она закрыта. В вашем распоряжении комната 14 кв.м. и, на взгляд хозяина, хороший ремонт.
Фото взято с объявления на сайте r.onliner.by
За $189 сдается однокомнатная квартира на ул. Маяковского. Хозяин краток: «Есть все необходимое для комфортного проживания, все подробности по телефону».
Фото взято с объявления на сайте kufar.by
Средний ценовой сегмент
Средняя цена за однокомнатную квартиру в Минске – $250-300. За эту сумму можно отыскать квартиру с хорошим ремонтом и – иногда – рядом с метро.
В «5 минутах» от ст. м. Автозаводская сдается «однушка» за $200. На сайте neagent.by фото жилья нет, но хозяин обещает не только «хорошее состояние», но и «договорную цену».
За сумму в $270 предлагают квартиру на ул. М. Лынькова, 99. В квартире вся необходимая мебель и бытовая техника (стиральная машина, телевизор, холодильник, СВЧ-печь, пылесос), установлена новая сантехника.
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Редакция Myfin.by мониторит цены на съемное жилье в столице и делится лайфхаками, как справиться с поисками квартиры своими силами.
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