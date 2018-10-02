ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снять квартиру в Минске без посредников: смотрим цены

03.10.2018 06:17 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Снять квартиру в Минске без посредников: смотрим цены
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Самые востребованные квартиры в Минске – это однокомнатные. Именно они пользуются наибольшим спросом, а адекватные варианты с вменяемыми хозяевами разлетаются, как горячие пирожки. Практика показывает: чем лучше ремонт и чем ближе к метро – тем выше ценник. Поэтому, если денег у вас немного, придется жертвовать комфортом.

Самые дешевые варианты

Цена бюджетных вариантов съемных однушек находится в пределах $150-200.

Если вы не привязаны к центру Минска, то «однушку» за 118$ можно найти в Гатово – это 8 км от МКАД.

В квартире есть интернет, она укомплектована мебелью, бытовой техникой. Собственник предупреждает: в жилье есть еще одна комната, но она закрыта. В вашем распоряжении комната 14 кв.м. и, на взгляд хозяина, хороший ремонт.

Снять квартиру в Минске без посредников: смотрим цены

Фото взято с объявления на сайте r.onliner.by

За $189 сдается однокомнатная квартира на ул. Маяковского. Хозяин краток: «Есть все необходимое для комфортного проживания, все подробности по телефону».

Снять квартиру в Минске без посредников: смотрим цены

Фото взято с объявления на сайте kufar.by 

Средний ценовой сегмент

Средняя цена за однокомнатную квартиру в Минске – $250-300. За эту сумму можно отыскать квартиру с хорошим ремонтом и – иногда – рядом с метро.

В «5 минутах» от ст. м. Автозаводская сдается «однушка» за $200. На сайте neagent.by фото жилья нет, но хозяин обещает не только «хорошее состояние», но и «договорную цену».

За сумму в $270 предлагают квартиру на ул. М. Лынькова, 99. В квартире вся необходимая мебель и бытовая техника (стиральная машина, телевизор, холодильник, СВЧ-печь, пылесос), установлена новая сантехника.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция Myfin.by мониторит цены на съемное жилье в столице и делится лайфхаками, как справиться с поисками квартиры своими силами.
 
Новости дня
Новости разные
 
3 октября. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика