В биографии Шарля де Голля, возможно, есть щучинский след

Сегодня в Щучине побывали Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Беларуси Дидье Канесс и почетный консул Франции в Бресте и Гродно Леонид Стаецкий. Высоких гостей в райцентр привело предположение, что здесь во время Первой мировой войны (с июля по сентябрь 1916 года) в немецком лагере для военнопленных среди других 35 французских офицеров содержался капитан французской армии Шарль де Голль – будущий генерал и президент Франции.
Дипломаты в сопровождении руководства района побывали в цеху автотракторных комплектов ОАО «Завод «Автопровод» – здании, где в годы Первой мировой предположительно содержался пленный Шарль де Голль, пообщались с представителями администрации предприятия.
Гости с интересом познакомились с жемчужиной щучинского края – дворцом Друцких-Любецких – копией Малого Трианона в Версале, где нынче работает дворец творчества, и другими достопримечательностями, узнали историю райцентра.
– Главной целью моего визита в Щучин было знакомство с местом, предположительно связанным с пленением Шарля де Голля, – сказал Дидье Канесс. – Но сказать точно, что это исторический факт, пока невозможно – предположения базируются на письмах соратника, французского офицера Сальмона, находившегося в плену вместе с де Голлем. Требуется подтверждение архивов, более детальные исторические исследования и французских, и белорусских специалистов. Я свяжусь с фондом Шарля де Голля, чтобы начать более активную работу в этом направлении.
Если гипотеза будет научно доказана, место пленения мирового политика будет увековечено мемориальной доской. Тема присутствия в Беларуси Шарля де Голля могла бы вызвать интерес у французских туристов. Тем более, есть надежда на то, что регион вскоре войдет в безвизовую зону.
– Этот факт – очередное свидетельство богатейшей истории щучинской земли, – сказал председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник. – Нам приятно, что налаживаются мосты между странами и эпохами. Исторические и культурные связи зачастую приводят к развитию и экономического сотрудничества.
В беседе за круглым столом обсуждались темы изучения французского языка на Гродненщине, этноконфессиональные вопросы, бизнес-связи и многое другое.
Наша справка
Шарль Андре Жозеф Мари де Голль (22 ноября 1890 г. – 9 ноября 1970 г.) –французский военный и государственный деятель, генерал. Во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления. Основатель и первый президент (в 1959 – 1969 гг.) Пятой республики. С начала Первой мировой войны 12 августа 1914 года лейтенант де Голль принимает участие в военных действиях в составе 5-й армии Шарля Ланрезака, в Верденской битве при селе Дуомон в 1916 году получает третье ранение. Оставленный на поле боя, он — посмертно – получает почести от армии. Однако Шарль остается в живых, попадает в плен к немцам; его удерживают в различных крепостях и лагерях, откуда он 6 раз пытался бежать. В крепости Ингольштадт он находился вместе с Михаилом Тухачевским, будущим Маршалом Советского Союза.