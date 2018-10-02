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В Беларуси беспошлинный порог на посылки из-за границы могут увеличить до 200 долларов
Порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в Беларусь может быть увеличен, сообщил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале
«Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства», — заявил министр.
С 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси
В 2017 году
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Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства.
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