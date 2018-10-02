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В Беларуси беспошлинный порог на посылки из-за границы могут увеличить до 200 долларов

03.10.2018 07:21 — Разное | Tut.by  
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Порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в Беларусь может быть увеличен, сообщил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1».


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства», — заявил министр.

С 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси ограничена 22 евро и 10 килограммами в месяц (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

В 2017 году получили около 11 миллионов посылок из-за границы. Норму беспошлинного ввоза, то есть 22 евро по стоимости, превысило только около 1% из них.

 
 
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Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства.
 
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