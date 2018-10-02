Четыре камеры и искусственный интеллект за 799 рублей: обзор Huawei Mate 20 Lite

Презентация Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro состоится в Лондоне 16 октября, но их упрощенная версия — Mate 20 Lite — уже поступила в официальную продажу в Беларуси. Гаджет стоит 799 рублей и оснащается двумя фронтальными и основными камерами. Мы провели несколько дней с аппаратом и рассказываем обо всех его достоинствах и недостатках.





Выглядит дороже, чем есть на самом деле

Huawei Mate 20 Lite выполнен из стекла и металла. Подобное сочетание позволяет смартфону казаться дороже, чем он есть на самом деле. По тактильным ощущениям Mate 20 Lite практически ничем не отличается от флагманских моделей производителя.





Это чувство подкрепляется и дизайном задней панели с вертикальными основными камерами и сканером отпечатков пальцев под ними. Похожее решение в прошлом году компания применила в Huawei Mate 10 Pro Porsche Design стоимостью почти в полторы тысячи евро.



На фото Huawei Mate 10 Pro Porsche Design

Сканер отпечатков работает без нареканий — за все время тестирования он не дал ни одного сбоя. Есть и функция разблокировки по лицу. Ее удобно использовать вместе с режимом активации дисплея, когда берешь его в руку. Снять блокировку лицом получится и в темноте, правда скорость и точность распознавания снизятся.

У нас на тесте побывал черный Mate 20 Lite, но в продаже есть варианты в золотом и синем цвете. Последний, на наш взгляд, смотрится интереснее всего.





Из плюсов остановимся на 3,5-мм разъеме для подключения гарнитуры и возможности установки двух nanoSIM-карт (или одной «симки» вместе с картой microSD).





В нынешних топовых смартфонах Huawei (P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro) поддержки обычного 3,5-мм разъема и слота для карт памяти нет. Предположим, что в грядущих Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro их ожидать также не стоит.

К нам на обзор попала предрелизная версия Mate 20 Lite без комплекта поставки, но в коммерческих моделях к смартфону и адаптеру питания добавятся проводные наушники. Мультимедийный динамик на нижней грани устройства — одинарный.





Из небольших недостатков — отсутствие технологии защиты от воды и пыли. Но аппарату за 799 рублей это можно простить.

Хороший, но не очень яркий экран

В Huawei Mate 20 Lite установлен 6,3-дюймовый экран с IPS матрицей разрешением в 2340 на 1080 пикселей. В верхней части дисплея — вырез для разговорного динамика и двух фронтальных камер (подробнее о них немного позже).





В целом претензий к дисплею у нас нет — панель четкая (409 ppi) и контрастная, с возможностью изменения цветовой температуры на более холодные или теплые тона. Единственное замечание — не самая высокая яркость. В комнате с сильным искусственном освещением комфортно пользоваться смартфоном получается только на значении в 80−90%.









Игры не на максимальных настройках

Mate 20 Lite базируется на новом фирменном процессоре компании — Kirin 710. Чип построен по 12-нм технологии и, по заявлению производителя , «обеспечивает плавную работу системы, оптимизирует энергопотребление и предоставляет полное погружение в игры».





В AnTuTu результат Mate 20 Lite немного не дотягивает до 140 тысяч баллов. Этого с лихвой хватит для всех «бытовых» задач. С пролистыванием ленты в социальных сетях, серфингом в Сети, просмотром видео в YouTube и прослушиванием музыки в стриминговом сервисе смартфон ожидаемо справляется без проблем.

С играми ситуация обстоит немного хуже. Например, недавнюю Asphalt 9: Legends на Mate 20 Lite из магазина приложений Play Market у нас загрузить не получилось. С чем связана такая особенность — не понятно. Возможно, игра пока не оптимизирована для аппарата и станет доступна позже.

В онлайновой WOT Blitz на максимальных настройках fps держится на уровне 20−25 кадров, и лишь иногда доходит до 40−60 кадров. Для более плавного и стабильного fps придется пожертвовать качеством графики.





Нагрев при запуске «тяжелых» программ ощущается в верхней части устройства, возле основной камеры. Но чувствуется он только там, и держать смартфон в руке особо не мешает.

Mate 20 Lite работает на Android 8.1 с фирменной оболочкой EMUI 8.2. Скорее всего, позже аппарат обновят и до новейшей EMUI 9. В таблице ниже — полные технические характеристики устройства:

Экран 6,3 дюйма, 2340×1080 пикселей, IPS Процессор Kirin 710 (2,2 ГГц) Память, ГБ 4/64 ГБ, microSD есть (до 512 ГБ) Фронтальная камера 24 и 2 Мп, f/2.0 Основная камера 20 и 2 Мп, f/1.8 Аккумулятор 3750 мАч Габариты и вес 158,3×75,3×7,6 мм, 172 грамма

В перспективе — до двух дней работы на одном заряде

Емкость аккумулятора Mate 20 Lite составляет 3750 мАч. На одном заряде при достаточно интенсивном использовании (с первоначальной настройкой и загрузкой необходимых для тестирования приложений) смартфон продержался у нас чуть больше суток.

С обновлениями прошивки автономность устройства, скорее всего, подрастет до полутора-двух дней. Так было со всеми протестированными нами моделями Huawei за последний год. На это также намекают результаты синтетического теста AnTuTu Tester, в котором Mate 20 Lite набрал 8,3 тысячи баллов (выше среднего).





На официальном сайте производителя говорится, что Mate 20 Lite поддерживает технологию ускоренной подзарядки. К сожалению, протестировать у нас ее не получилось — смартфон приехал в редакцию без адаптера питания.

Но авторитетный ресурс GSMArena пишет, что от 0 до 100% смартфон заряжается за 1 час и 57 минут. В независимом тесте автономности этого же издания результат Huawei Mate 20 Lite составляет 97 часов. Для сравнения: Huawei P20 Pro с аккумулятором на 4000 мАч набрал 89 часов, P20 Lite — 77 часов, Mate 10 Pro — 96 часов.

Камеры и искусственный интеллект

Основная камера в Mate 20 Lite сдвоенная, разрешением в 20 (f/1.8) и 2 Мп. Режима съемки с зуммированием в смартфоне нет, второй модуль нужен только для фотографий с эффектом боке (размытия).

Их можно делать двумя способами — в режиме портрета или расширенной диафрагмы. На наш взгляд, более удачные кадры выходят при использовании первого варианта. В нем «замыливание» фона на такое агрессивное:



Снимок сделан в портретном режиме

Для улучшения качества обычных фотографий применяется искусственный интеллект (AI) и два сопроцессора, отвечающих за обработку изображений. Отметим, что теперь ИИ включается отдельной клавишей в верхнем меню приложения камеры, а его эффекты получится отменить даже после создания снимка.

Все фотографии ниже сняты на полностью автоматических параметрах с включенным ИИ:





















Днем к качеству снимков придраться сложно — детализация на высоте, перешарпа нет, искусственный интеллект добавляет фотографиям цветности и контрастности. Отличить кадры, сделанные на Mate 20 Lite, от фотографий с более дорогих топовых смартфонов выходит с трудом.

При съемке в условиях недостаточной освещенности разница уже более очевидна, но в большинстве случаев фотографии все равно получаются неплохие. Но, на наш взгляд, вечером ИИ лучше отключить. Он сильно искажает цвета, идущие от источников света (например, фонарных столбов и подсветки на зданиях).

В парах фотографий ниже первый снимок всегда сделан с применением «интеллекта», второй — без него:

































Разрешение пары фронтальных модулей — 24 и 2 Мп. Второй датчик, как и в случае с основной камерой, нужен только для фотографирования с размытием фона. При создании селфи-снимков также задействован ИИ.

Вот пример кадра с использованием всех возможных «улучшалок» и эффектом боке:





Резюме

К главным плюсам Huawei Mate 20 Lite относится красивый корпус из стекла и металла, хорошая (в перспективе) автономность на уровне полутора-двух дней, а также качественная основная и фронтальная камеры. Искусственный интеллект помогает сделать фотографии более насыщенными и контрастными, но в темноте его, на наш взгляд, лучше отключать.

Также отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников и возможность установки карты памяти. Старшие аппараты производителя этим похвастаться не могут.





Единственный конструктивный недостаток Huawei Mate 20 Lite — отсутствие защиты от воды и пыли. Но с учетом цены в 799 рублей, это мы готовы простить. К тому же, большинство конкурентов из этой ценовой категории подобной технологией также не оснащаются.

Как альтернативу Huawei Mate 20 Lite можно рассмотреть Xiaomi Mi A2 (наш полный обзор ). При меньшей стоимости гаджет предлагает схожее по мощности «железо» и сравнимую основную камеру.

Pocophone F1 ( обзор ) от Xiaomi в наших интернет-магазинах продается по почти идентичной цене, оснащается инфракрасным сканером лица и топовым процессором с заделом по мощности на несколько лет вперед. Правда при покупке у официального продавца цена окажется выше на 150 рублей.

Не стоит сбрасывать со счетов и Huawei P20 Lite ( обзор ), который за несколько месяцев с момента начала продаж еще не успел устареть.

За предоставленный на тест смартфон благодарим белорусское представительство компании Huawei . Компания не имела возможности повлиять на итоги обзора и не видела материал до публикации.

Смотрите, сколько у нас стоят названные выше смартфоны: