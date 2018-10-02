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Четыре камеры и искусственный интеллект за 799 рублей: обзор Huawei Mate 20 Lite
Презентация Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro состоится в Лондоне 16 октября, но их упрощенная версия — Mate 20 Lite — уже поступила в официальную продажу в Беларуси. Гаджет стоит 799 рублей и оснащается двумя фронтальными и основными камерами. Мы провели несколько дней с аппаратом и рассказываем обо всех его достоинствах и недостатках.
Выглядит дороже, чем есть на самом деле
Huawei Mate 20 Lite выполнен из стекла и металла. Подобное сочетание позволяет смартфону казаться дороже, чем он есть на самом деле. По тактильным ощущениям Mate 20 Lite практически ничем не отличается от флагманских моделей производителя.
Это чувство подкрепляется и дизайном задней панели с вертикальными основными камерами и сканером отпечатков пальцев под ними. Похожее решение в прошлом году компания применила в Huawei Mate 10 Pro Porsche Design стоимостью почти в полторы тысячи евро.
Сканер отпечатков работает без нареканий — за все время тестирования он не дал ни одного сбоя. Есть и функция разблокировки по лицу. Ее удобно использовать вместе с режимом активации дисплея, когда берешь его в руку. Снять блокировку лицом получится и в темноте, правда скорость и точность распознавания снизятся.
У нас на тесте побывал черный Mate 20 Lite, но в продаже есть варианты в золотом и синем цвете. Последний, на наш взгляд, смотрится интереснее всего.
Из плюсов остановимся на 3,5-мм разъеме для подключения гарнитуры и возможности установки двух nanoSIM-карт (или одной «симки» вместе с картой microSD).
В нынешних топовых смартфонах Huawei (P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro) поддержки обычного 3,5-мм разъема и слота для карт памяти нет. Предположим, что в грядущих Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro их ожидать также не стоит.
К нам на обзор попала предрелизная версия Mate 20 Lite без комплекта поставки, но в коммерческих моделях к смартфону и адаптеру питания добавятся проводные наушники. Мультимедийный динамик на нижней грани устройства — одинарный.
Из небольших недостатков — отсутствие технологии защиты от воды и пыли. Но аппарату за 799 рублей это можно простить.
Хороший, но не очень яркий экран
В Huawei Mate 20 Lite установлен 6,3-дюймовый экран с IPS матрицей разрешением в 2340 на 1080 пикселей. В верхней части дисплея — вырез для разговорного динамика и двух фронтальных камер (подробнее о них немного позже).
В целом претензий к дисплею у нас нет — панель четкая (409 ppi) и контрастная, с возможностью изменения цветовой температуры на более холодные или теплые тона. Единственное замечание — не самая высокая яркость. В комнате с сильным искусственном освещением комфортно пользоваться смартфоном получается только на значении в 80−90%.
Игры не на максимальных настройках
Mate 20 Lite базируется на новом фирменном процессоре компании — Kirin 710. Чип построен по 12-нм технологии и, по
В AnTuTu результат Mate 20 Lite немного
С играми ситуация обстоит немного хуже. Например, недавнюю Asphalt 9: Legends на Mate 20 Lite из магазина приложений Play Market у нас загрузить не получилось. С чем связана такая особенность — не понятно. Возможно, игра пока не оптимизирована для аппарата и станет доступна позже.
В онлайновой WOT Blitz на максимальных настройках fps держится на уровне 20−25 кадров, и лишь иногда доходит до 40−60 кадров. Для более плавного и стабильного fps придется пожертвовать качеством графики.
Нагрев при запуске «тяжелых» программ ощущается в верхней части устройства, возле основной камеры. Но чувствуется он только там, и держать смартфон в руке особо не мешает.
Mate 20 Lite работает на Android 8.1 с фирменной оболочкой EMUI 8.2. Скорее всего, позже аппарат обновят и до новейшей EMUI 9. В таблице ниже — полные технические характеристики устройства:
В перспективе — до двух дней работы на одном заряде
Емкость аккумулятора Mate 20 Lite составляет 3750 мАч. На одном заряде при достаточно интенсивном использовании (с первоначальной настройкой и загрузкой необходимых для тестирования приложений) смартфон продержался у нас чуть больше суток.
С обновлениями прошивки автономность устройства, скорее всего, подрастет до полутора-двух дней. Так было со всеми протестированными нами моделями Huawei за последний год. На это также намекают результаты синтетического теста AnTuTu Tester, в котором Mate 20 Lite набрал 8,3 тысячи баллов (выше среднего).
На официальном сайте производителя говорится, что Mate 20 Lite поддерживает технологию ускоренной подзарядки. К сожалению, протестировать у нас ее не получилось — смартфон приехал в редакцию без адаптера питания.
Но авторитетный ресурс GSMArena пишет, что от 0 до 100% смартфон заряжается за 1 час и 57 минут. В независимом тесте автономности этого же издания результат Huawei Mate 20 Lite
Камеры и искусственный интеллект
Основная камера в Mate 20 Lite сдвоенная, разрешением в 20 (f/1.8) и 2 Мп. Режима съемки с зуммированием в смартфоне нет, второй модуль нужен только для фотографий с эффектом боке (размытия).
Их можно делать двумя способами — в режиме портрета или расширенной диафрагмы. На наш взгляд, более удачные кадры выходят при использовании первого варианта. В нем «замыливание» фона на такое агрессивное:
Для улучшения качества обычных фотографий применяется искусственный интеллект (AI) и два сопроцессора, отвечающих за обработку изображений. Отметим, что теперь ИИ включается отдельной клавишей в верхнем меню приложения камеры, а его эффекты получится отменить даже после создания снимка.
Все фотографии ниже сняты на полностью автоматических параметрах с включенным ИИ:
Днем к качеству снимков придраться сложно — детализация на высоте, перешарпа нет, искусственный интеллект добавляет фотографиям цветности и контрастности. Отличить кадры, сделанные на Mate 20 Lite, от фотографий с более дорогих топовых смартфонов выходит с трудом.
При съемке в условиях недостаточной освещенности разница уже более очевидна, но в большинстве случаев фотографии все равно получаются неплохие. Но, на наш взгляд, вечером ИИ лучше отключить. Он сильно искажает цвета, идущие от источников света (например, фонарных столбов и подсветки на зданиях).
В парах фотографий ниже первый снимок всегда сделан с применением «интеллекта», второй — без него:
Разрешение пары фронтальных модулей — 24 и 2 Мп. Второй датчик, как и в случае с основной камерой, нужен только для фотографирования с размытием фона. При создании селфи-снимков также задействован ИИ.
Вот пример кадра с использованием всех возможных «улучшалок» и эффектом боке:
Резюме
К главным плюсам Huawei Mate 20 Lite относится красивый корпус из стекла и металла, хорошая (в перспективе) автономность на уровне полутора-двух дней, а также качественная основная и фронтальная камеры. Искусственный интеллект помогает сделать фотографии более насыщенными и контрастными, но в темноте его, на наш взгляд, лучше отключать.
Также отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников и возможность установки карты памяти. Старшие аппараты производителя этим похвастаться не могут.
Единственный конструктивный недостаток Huawei Mate 20 Lite — отсутствие защиты от воды и пыли. Но с учетом цены в 799 рублей, это мы готовы простить. К тому же, большинство конкурентов из этой ценовой категории подобной технологией также не оснащаются.
Как альтернативу Huawei Mate 20 Lite можно рассмотреть
Не стоит сбрасывать со счетов и
Смотрите, сколько у нас стоят названные выше смартфоны:
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