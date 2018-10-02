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"Мама сказала терпеть, ей за меня стыдно". Психолог отвечает читательнице, которая боится уйти от мужа
Наша читательница сбежала из первого брака — прямиком во второй. И в нем тоже не заладилось: муж не помогает по дому, унижает, завел любовницу. Женщина жалуется на то, что сидит в четырех стенах с маленьким ребенком и понемногу сходит с ума. Что ей посоветует психолог?
— Не знаю, куда бежать и к кому обращаться. С нынешним мужем жили около года без штампа — до беременности, потом пришлось расписаться. С самого начала отношения не заладились. Он ничего не делает по дому. Раньше пробовала разговаривать, объяснять, что мне необходима помощь в бытовых вопросах, но эти разговоры не дали результатов.
Однажды не сдержалась и начала кричать. Тогда были результаты: сразу кран в ванной починен, полка прибита, стол на кухне подкручен. Но потом и мои крики он стал игнорировать.
Во время беременности часто ругались, так как я не могла терпеть наплевательское отношение и срывалась. Например, пока лежала на сохранении, он отдыхал с друзьями и не приехал ко мне. И таких ситуаций было много. Наверное, в том числе и по этой причине ребенок у нас сейчас очень неспокойный.
Этой весной узнала, что у мужа есть любовница. Я ее заочно знала, но он мне о ней рассказывал, как о «не очень умной и доступной» девушке. Я ей позвонила и рассказала об этом, на что она мне ответила, что ей теперь противно с ним общаться. Насколько знаю, отношения их прекратились.
Но осадок остался, тяжело было это принять. Решили жить вместе с чистого листа. Четыре дня мы жили хорошо, но потом все закончилось. Опять началось пренебрежительное отношение ко мне, оскорбления, и тянется это до сих пор. Деньгами он не помогает, мне для себя что-то купить — огромная проблема.
Раньше думала, что он экономный, а оказался просто жадным, так как на себя он денег не жалеет, вплоть до того, что иногда находила чеки из кафе или магазинов, где он вкусно ел, а нам говорил, что нет денег. Еще проблема в том, что ради него я уехала из родного города в столицу и развелась с первым мужем (развелась, так как он не мог иметь детей).
Для родителей мой развод и переезд был шоком. Теперь мы живем на съемной квартире и отдаем большие деньги за крышу над головой. О переезде думала, но, во-первых, очень страшно остаться совсем одной с полуторагодовалым ребенком, во-вторых, все упирается в деньги.
Остаюсь совсем одна в случае развода, так как родители не поддержат. Маме всю ситуацию рассказала, она ответила, чтоб я терпела, так как ей очень стыдно перед знакомыми, соседями.
Во время одной из ссор муж предложил сходить к психологу, я согласилась. Но после того как все начало сглаживаться, он забыл про это, и каждую неделю придумывает разные причины, чтобы туда не идти. В основном говорит, что нет денег, хотя они есть. Просто жалко ему, он считает, что это мне нужно, а значит, на меня и деньги не стоит тратить. На алименты пробовала подавать, но он сказал, что если не заберу заявление, то у меня начнутся проблемы. Я забрала. Сейчас он спрятал от меня документы и не отдает. Вот и сижу в четырех стенах с нервным ребенком и понемногу схожу с ума. Как мне поступить? Что делать?
Комментарий психолога:
— Вы как будто загнаны в угол, спрашивая, как поступить и что делать. Отвечу коротко: начать взрослеть. Теперь поясню подробней.
Вы пишете, что изначально его отношение к вам было невнимательным. Это происходит в двух случаях: либо вы такое отношение провоцировали просьбами, похожими на требования и упреки, либо просто терпели пренебрежение, чем давали невербальное послание мужу: «Со мной так можно». А потом, не выдерживая напряжения, в очередной раз срывались на крик.
В отношения всегда вкладываются оба. И тут хорошо бы задать себе вопросы: что я сама сделала для того, чтобы оказаться там, где нахожусь? Что хочу получить и что могу отдавать в отношениях?
Можно бесконечно обвинять «супруга-тирана», продолжая терпеть его грубость и продолжая жить с ним из-за невозможности лишиться материальной поддержки. Страх остаться совсем одной свойствен инвалиду или ребенку, для которого это действительно страшно, ведь они не могут зарабатывать деньги, полноценно заботиться о себе и принимать свободные жизненные решения. Вы же взрослый человек, но продолжаете надеяться, что вам дадут все необходимое: деньги, поддержку, помощь.
Вы пишете, что причина развода с первым мужем — его бездетность. Что вы искали в отношениях с другим партнером? Смею думать, что возможность стать матерью. И теперь еще один вопрос: что вы ждали от материнства? Не спешите отвечать, подумайте.
Вынашивание ребенка — большая ответственность за его и свое здоровье, физическое и психическое. Да, невнимание мужа очень ранит, особенно в таком уязвимом периоде, но действительно ли вы были полны заботой о будущем ребенка, когда ссорились с мужем? Действительно ли надеялись получить от мужа внимание и помощь, срываясь на агрессию?
Сейчас у вас время кризиса, а такие времена всегда приводят нас к точке выбора:
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"Мама сказала терпеть, ей за меня стыдно". Психолог отвечает читательнице, которая боится уйти от мужа
Наша читательница сбежала из первого брака - прямиком во второй. И в нем тоже не заладилось: муж не помогает по дому, унижает, завел любовницу. Что ей посоветует...
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