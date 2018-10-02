"Мама сказала терпеть, ей за меня стыдно". Психолог отвечает читательнице, которая боится уйти от мужа

Наша читательница сбежала из первого брака — прямиком во второй. И в нем тоже не заладилось: муж не помогает по дому, унижает, завел любовницу. Женщина жалуется на то, что сидит в четырех стенах с маленьким ребенком и понемногу сходит с ума. Что ей посоветует психолог?

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».





— Не знаю, куда бежать и к кому обращаться. С нынешним мужем жили около года без штампа — до беременности, потом пришлось расписаться. С самого начала отношения не заладились. Он ничего не делает по дому. Раньше пробовала разговаривать, объяснять, что мне необходима помощь в бытовых вопросах, но эти разговоры не дали результатов.

Однажды не сдержалась и начала кричать. Тогда были результаты: сразу кран в ванной починен, полка прибита, стол на кухне подкручен. Но потом и мои крики он стал игнорировать.

Во время беременности часто ругались, так как я не могла терпеть наплевательское отношение и срывалась. Например, пока лежала на сохранении, он отдыхал с друзьями и не приехал ко мне. И таких ситуаций было много. Наверное, в том числе и по этой причине ребенок у нас сейчас очень неспокойный.

Этой весной узнала, что у мужа есть любовница. Я ее заочно знала, но он мне о ней рассказывал, как о «не очень умной и доступной» девушке. Я ей позвонила и рассказала об этом, на что она мне ответила, что ей теперь противно с ним общаться. Насколько знаю, отношения их прекратились.

Но осадок остался, тяжело было это принять. Решили жить вместе с чистого листа. Четыре дня мы жили хорошо, но потом все закончилось. Опять началось пренебрежительное отношение ко мне, оскорбления, и тянется это до сих пор. Деньгами он не помогает, мне для себя что-то купить — огромная проблема.

Раньше думала, что он экономный, а оказался просто жадным, так как на себя он денег не жалеет, вплоть до того, что иногда находила чеки из кафе или магазинов, где он вкусно ел, а нам говорил, что нет денег. Еще проблема в том, что ради него я уехала из родного города в столицу и развелась с первым мужем (развелась, так как он не мог иметь детей).

Для родителей мой развод и переезд был шоком. Теперь мы живем на съемной квартире и отдаем большие деньги за крышу над головой. О переезде думала, но, во-первых, очень страшно остаться совсем одной с полуторагодовалым ребенком, во-вторых, все упирается в деньги.





Остаюсь совсем одна в случае развода, так как родители не поддержат. Маме всю ситуацию рассказала, она ответила, чтоб я терпела, так как ей очень стыдно перед знакомыми, соседями.

Во время одной из ссор муж предложил сходить к психологу, я согласилась. Но после того как все начало сглаживаться, он забыл про это, и каждую неделю придумывает разные причины, чтобы туда не идти. В основном говорит, что нет денег, хотя они есть. Просто жалко ему, он считает, что это мне нужно, а значит, на меня и деньги не стоит тратить. На алименты пробовала подавать, но он сказал, что если не заберу заявление, то у меня начнутся проблемы. Я забрала. Сейчас он спрятал от меня документы и не отдает. Вот и сижу в четырех стенах с нервным ребенком и понемногу схожу с ума. Как мне поступить? Что делать?

Комментарий психолога:

— Вы как будто загнаны в угол, спрашивая, как поступить и что делать. Отвечу коротко: начать взрослеть. Теперь поясню подробней.

Вы пишете, что изначально его отношение к вам было невнимательным. Это происходит в двух случаях: либо вы такое отношение провоцировали просьбами, похожими на требования и упреки, либо просто терпели пренебрежение, чем давали невербальное послание мужу: «Со мной так можно». А потом, не выдерживая напряжения, в очередной раз срывались на крик.

В отношения всегда вкладываются оба. И тут хорошо бы задать себе вопросы: что я сама сделала для того, чтобы оказаться там, где нахожусь? Что хочу получить и что могу отдавать в отношениях?

Можно бесконечно обвинять «супруга-тирана», продолжая терпеть его грубость и продолжая жить с ним из-за невозможности лишиться материальной поддержки. Страх остаться совсем одной свойствен инвалиду или ребенку, для которого это действительно страшно, ведь они не могут зарабатывать деньги, полноценно заботиться о себе и принимать свободные жизненные решения. Вы же взрослый человек, но продолжаете надеяться, что вам дадут все необходимое: деньги, поддержку, помощь.

Вы пишете, что причина развода с первым мужем — его бездетность. Что вы искали в отношениях с другим партнером? Смею думать, что возможность стать матерью. И теперь еще один вопрос: что вы ждали от материнства? Не спешите отвечать, подумайте.

Вынашивание ребенка — большая ответственность за его и свое здоровье, физическое и психическое. Да, невнимание мужа очень ранит, особенно в таком уязвимом периоде, но действительно ли вы были полны заботой о будущем ребенка, когда ссорились с мужем? Действительно ли надеялись получить от мужа внимание и помощь, срываясь на агрессию?

Сейчас у вас время кризиса, а такие времена всегда приводят нас к точке выбора:

Можно остаться в этих токсичных друг для друга отношениях, ничего не менять, продолжать страдать и жаловаться. Но тогда это уже не муж виноват, а ваш собственный выбор. Пока вы не начнете уважать себя, ваш партнер будет продолжать не уважать вас.

Можно остаться в этих отношениях, но начать работать над собой: научиться осознавать свои чувства и потребности, находить и отстаивать свои границы. Делать это спокойно, конструктивно, экологично для обоих.

Пройдя второй пункт, можно также взять смелость завершить отношения, если партнер не меняет поведения, от которого вы страдаете. Придется трудно, да. Но выйдя из этих трудностей, вы уже будете другой: более сильной и осознанной. Взрослой.