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Сколько денег принесли в казну азартные люди и где находится самое успешное казино на Витебщине

03.10.2018 07:55 — Разное | Tut.by  
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За январь-сентябрь этого года в игорных заведениях в Витебской области сумма выплаченных выигрышей и несыгравших ставок составила почти 50 млн рублей. Количество объектов, где предлагают азартные развлечения, в регионе выросло более чем в 1,5 раза.


Казино «М1». Фото: Инга Шкелер

Клиенты казино пополнили бюджет почти на 2 млн рублей подоходного налога с выигрышей и несыгравших ставок. Эти поступления увеличились более чем на 337 тысяч рублей (или на 21%), сообщили в областной налоговой инспекции.

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Всего за этот период в бюджет поступило около 3,7 млн рублей налога. Это на 1,5 млн больше, чем за 8 месяцев 2017-го.

По данным на 1 сентября, в регионе действуют 46 игорных заведений (казино, залов игровых автоматов, касс букмекерских контор). 19 из них расположены в Витебске, по 9 — в Орше и Новополоцке, 5 — в Полоцке, 3 — в Дубровенском районе.

Количество объектов, облагаемых налогом на игорный бизнес, составило почти 760 (в том числе 29 игровых столов и 709 игровых автоматов), и выросло на 275 объектов по сравнению с данными за 8 месяцев 2017-го.

Основной вклад в развитие индустрии азартных игр на Витебщине внесло казино «М1», работающее с марта 2018 года на 608-м км трассы М1 в Дубровенском районе. Там расположена почти половина от общего числа игровых автоматов и столов в области.

 
Теги: Витебск
 
 
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По данным на 1 сентября, в регионе действуют 46 игорных заведений (казино, залов игровых автоматов, касс букмекерских контор). 19 из них расположены в Витебске, по 9 - в...
 
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