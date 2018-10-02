5 октября исполняется 100 лет со дня образования уголовного розыска МВД Республики Беларусь.
Накануне юбилейной даты в Ганцевичском РОВД встретились вчерашние и сегодняшние сыщики: старший оперуполномоченный группы розыскной работы отделения уголовного розыска капитан милиции Дмитрий Панич, ветераны уголовного розыска майоры милиции в запасе Николай Рылко и Николай Чепуков, оперуполномоченный отделения уголовного розыска капитан милиции Алексей Заяц (НА ФОТО слева направо). Безусловно, каждому из них вспомнились истории из жизни в уголовном розыске, люди, которые горят работой, сохраняя престиж профессии, достоинство и честь.
Полный текст материала читайте в свежем выпуске районной газеты «Савецкае Палессе».
Уважаемые сотрудники и ветераны
подразделения уголовного розыска!
Благодаря вашей самоотверженности, верности долгу, чести, готовности нести службу в самых сложных условиях, в нашем районе торжествует законность. А приоритет Закона – это главное условие стабильности современного общества.
Всех, кто сегодня оберегает покой граждан и защищает их от преступных посягательств, поздравляем со 100-летием со дня образования уголовного розыска.
Уголовный розыск – это поистине ответственная профессиональная деятельность, которая требует серьезного склада характера, многочисленных возможностей и способностей для того, чтобы успешно проявлять заложенный потенциал.
Примите слова искренней благодарности за ваш труд. Здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов в работе! Пусть все беды и проблемы обходят вас стороной, а оперативная удача станет постоянной спутницей в трудной и благородной службе.
Пусть в семьях ваших царят мир и покой, взаимопонимание и счастье, достаток и стабильность.
Всегда возвращайтесь домой живыми и невредимыми. С праздником!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.
Уважаемые сотрудники
отделения уголовного розыска Ганцевичского РОВД
и ветераны службы!
Примите самые искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд. Вы – люди по-настоящему героической профессии, благодаря которым улицы нашего города становятся чище от преступности. Опыт и профессионализм, накопленные несколькими поколениями сотрудников уголовного розыска, сегодня достойно перенимают молодые сыщики, с чувством полной ответственности относящиеся к исполнению своих должностных обязанностей. Желаем вам никогда не терять профессиональной хватки, невероятной дедукции, смекалки, смелости, упорства и желания сделать наш мир спокойнее и добрее. Пусть риска и потерь на вашем пути будет как можно меньше. Оперской удачи вам, крепкого здоровья и семейного уюта дома!
Руководство и совет
ветеранов Ганцевичского РОВД.
Дорогие друзья,
уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска!
Примите искренние поздравления со славным юбилеем – 100-летием образования уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Изо дня в день вы ведете борьбу с преступностью, раскрываете горы уголовных дел, оказываетесь в опасности, стремясь сделать мир добрее и справедливее. Не понаслышке знаю, что это за труд и как непросто бороться со злом.
В преддверии праздника я хочу пожелать всем удачи и признания, мира и добра, спокойствия и долгой, счастливой жизни.
Я хочу поблагодарить всех тех, с кем мне довелось работать, за честный и бескорыстный труд, за бессонные ночи и понимание, за огромное желание найти и наказать преступивших закон.
Спасибо за службу, берегите себя, своих родных и близких. Любите жизнь, не терпите наглости и хамства, презирайте лесть и не бойтесь правды. Радуйтесь обычной доброте и помните, что есть такое слово – «честь».
С глубоким уважением бывший начальник Ганцевичского районного отдела внутренних дел полковник милиции Геннадий СКОРОГОД.