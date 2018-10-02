5 октября исполняется 100 лет со дня образования уголовного розыска МВД Республики Беларусь.





Накануне юбилейной даты в Ганцевичском РОВД встретились вчерашние и сегодняшние сыщики: старший оперуполномоченный группы розыскной работы отделения уголовного розыска капитан милиции Дмитрий Панич, ветераны уголовного розыска майоры милиции в запасе Николай Рылко и Николай Чепуков, оперуполномоченный отделения уголовного розыска капитан милиции Алексей Заяц (НА ФОТО слева направо). Безусловно, каждому из них вспомнились истории из жизни в уголовном розыске, люди, которые горят работой, сохраняя престиж профессии, достоинство и честь.

Полный текст материала читайте в свежем выпуске районной газеты «Савецкае Палессе».

Уважаемые сотрудники и ветераны

подразделения уголовного розыска!

Благодаря вашей самоотверженности, верности долгу, чести, готовности нести службу в самых сложных условиях, в нашем районе торжествует законность. А приоритет Закона – это главное условие стабильности современного общества.

Всех, кто сегодня оберегает покой граждан и защищает их от преступных посягательств, поздравляем со 100-летием со дня образования уголовного розыска.

Уголовный розыск – это поистине ответственная профессиональная деятельность, которая требует серьезного склада характера, многочисленных возможностей и способностей для того, чтобы успешно проявлять заложенный потенциал.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд. Здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов в работе! Пусть все беды и проблемы обходят вас стороной, а оперативная удача станет постоянной спутницей в трудной и благородной службе.

Пусть в семьях ваших царят мир и покой, взаимопонимание и счастье, достаток и стабильность.

Всегда возвращайтесь домой живыми и невредимыми. С праздником!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Уважаемые сотрудники

отделения уголовного розыска Ганцевичского РОВД

и ветераны службы!

Примите самые искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд. Вы – люди по-настоящему героической профессии, благодаря которым улицы нашего города становятся чище от преступности. Опыт и профессионализм, накопленные несколькими поколениями сотрудников уголовного розыска, сегодня достойно перенимают молодые сыщики, с чувством полной ответственности относящиеся к исполнению своих должностных обязанностей. Желаем вам никогда не терять профессиональной хватки, невероятной дедукции, смекалки, смелости, упорства и желания сделать наш мир спокойнее и добрее. Пусть риска и потерь на вашем пути будет как можно меньше. Оперской удачи вам, крепкого здоровья и семейного уюта дома!

Руководство и совет

ветеранов Ганцевичского РОВД.

Дорогие друзья,

уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска!

Примите искренние поздравления со славным юбилеем – 100-летием образования уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Изо дня в день вы ведете борьбу с преступностью, раскрываете горы уголовных дел, оказываетесь в опасности, стремясь сделать мир добрее и справедливее. Не понаслышке знаю, что это за труд и как непросто бороться со злом.

В преддверии праздника я хочу пожелать всем удачи и признания, мира и добра, спокойствия и долгой, счастливой жизни.

Я хочу поблагодарить всех тех, с кем мне довелось работать, за честный и бескорыстный труд, за бессонные ночи и понимание, за огромное желание найти и наказать преступивших закон.

Спасибо за службу, берегите себя, своих родных и близких. Любите жизнь, не терпите наглости и хамства, презирайте лесть и не бойтесь правды. Радуйтесь обычной доброте и помните, что есть такое слово – «честь».

С глубоким уважением бывший начальник Ганцевичского районного отдела внутренних дел полковник милиции Геннадий СКОРОГОД.

(Visited 5 times, 6 visits today)