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День добра и уважения (фоторепортаж)

03.10.2018 01:47 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В День пожилых людей в городском Доме культуры г. Ганцевичи состоялась концертная программа.

День добра и уважения (фоторепортаж)

ФОТОРЕПОРТАЖ — Влад Сулавко:

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День пожилых людей


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В День пожилых людей в городском Доме культуры г. Ганцевичи состоялась концертная программа. ФОТОРЕПОРТАЖ — Влад Сулавко: Читайте другие материалы
 
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