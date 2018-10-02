День добра и уважения (фоторепортаж)

В День пожилых людей в городском Доме культуры г. Ганцевичи состоялась концертная программа.
ФОТОРЕПОРТАЖ — Влад Сулавко:
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03.10.2018 01:47 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В День пожилых людей в городском Доме культуры г. Ганцевичи состоялась концертная программа.
ФОТОРЕПОРТАЖ — Влад Сулавко:
Читайте другие материалы по данной теме:
(Visited 4 times, 4 visits today)
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В День пожилых людей в городском Доме культуры г. Ганцевичи состоялась концертная программа. ФОТОРЕПОРТАЖ — Влад Сулавко: Читайте другие материалы
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