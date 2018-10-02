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Прошел областной день подписчика. Наш корреспондент узнал, на какие издания подписывались больше всего

03.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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20 сентября в отделении почтовой связи Несвиж-3 прошёл областной день подписчика. С клиентами в этот день работала опытный оператор связи  Татьяна Михнёнок (на фото).

Прошел областной день подписчика. Наш корреспондент узнал, на какие издания подписывались больше всего

— В день подписчика люди интересуются как газетами — «Нясвіжскімі навінамі», «Мінскай праўдай», «Советской Белоруссией»,  «Знаменем юности», «7 дней», «Настаўніцкай газетай», «Другом пенсионера», «Прессболом», так и журналами «Народный доктор»,  «Пралеска»,  «Сваты на кухне», «Наша кухня». Наверное, в связи с началом учебного года востребован каталог изданий для детей. Только что бабушка выписала внучке-школьнице журнал «Саша и Маша», также подписчики интересовались журналами для младших школьников «Рюкзачок»,  «Раскраски», для дошкольников — «3/9 царство», — рассказала «НН» Татьяна. — Сегодня мы предлагаем посетителям нашего почтового отделения выставку изданий для всей семьи, каталоги почтового интернет-магазина Белпочты. Белорусские бренды востребованы.  Несвижане уже пользуются этим сервисом: выбирали  и бытовую технику, и мебель —  в наше почтовое отделение всё приходило оперативно, а при заказе от 30 рублей — доставка бесплатная. Я тоже заказывала подарок племяннице в интернет-магазине Белпочты и осталась довольна и товаром, и ценой, и сервисом.

В областной день подписчика несвижанка Татьяна пришла в отделение почтовой связи Несвиж-3 выписать 13-летней дочери журнал «Девчонки» — уж очень он нравится девочке и ее подругам.

— А газеты мы уже выписали, — пояснила Татьяна,—  «На страже»  — мужу, а мне  —  «Нясвіжскія навіны»,  ведь уже 12 лет постоянно читаем «районку», следим, чтобы она приходила регулярно, интересуемся новостями района. Вот и сейчас прочитала в «НН» о дне подписчика и решила порадовать дочку молодёжным изданием. Считаю, что такой день нужен обязательно для удобства клиентов: чтобы быстро оформили подписную квитанцию, рассказали о новинках. Вот и сегодня  обязательно пролистаю каталог интернет-магазина Белпочты, о котором так интересно рассказывала оператор, спасибо ей большое за подсказку.

Несвижанка Валентина в этот день пришла в почтовое отделение оплачивать коммунальные услуги, увидела, что можно отдельно  оформить подписку и решила выписать журналы «Однако, жизнь!» и «Сваты на даче», которые ранее покупала в киоске «Союзпечати»,  и, конечно, «районку», без которой ей не обойтись:

— В «Нясвіжскіх навінах» регулярно просматриваю новостные колонки, пользуюсь программой, знакомлюсь с рекламными объявлениями, — говорит наша постоянная читательница.

Всего в отделении почтовой связи Несвиж-3 в областной день подписчика было оформлено 325 экземпляров изданий (157 — индивидуальная подписка, 168 — ведомостная).

Лидерами подписки в этот день были «Совет-ская Белоруссия» и «Мінская праўда»  — каждое из изданий выписали по  30 раз, а также «Нясвіжскія навіны» — оформлена подписка на 29 экземпляров.

Кроме детских и юношеских изданий, активно выписывали в этот день и профессиональные:  «Настаўніцкую газету» (18 человек) и «Медицинский вестник» (16 человек).

Ольга МАРЧЕНКО.


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20 сентября в отделении почтовой связи Несвиж-3 прошёл областной день подписчика. С клиентами в этот день работала опытный оператор связи 
 
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