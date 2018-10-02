"Парюсь дубовым веником, а "приглаживаюсь" березовым". "Одно утро" с паралимпийкой Людмилой Волчёк

В проекте LADY «Одно утро» мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе — и подсматриваем за тем, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Даже перед очередным селфи для инстаграма.

В рамках проекта мы заглядывали к Анне Бонд , Надежде Тимофеевой , Катерине Раецкой , Ольге Рыжиковой , Алене Ланской , Искуи Абалян , Дарье Реут , Мисс Беларусь — 2018 Марии Василевич , Наталье Бибиковой и Мелитине Станюте .

А сегодня напросились в гости к трехкратной паралимпийской чемпионке Людмиле Волчёк.





Людмила Волчёк встречает нас у порога квартиры. На привычный вопрос "как дела?" засыпает нас с фотографом целой кучей новостей. Дела отлично, несмотря на то, что в эти дни должна была быть на чемпионате мира по академической адаптивной гребле. Перелом ребра за две недели до старта выбросил трехкратную паралимпийскую чемпионку из конкурентной борьбы. «Как так получилось — до сих пор не понимаю», — сокрушается она, но тренировки не прекращает. Собирается становиться на лыжероллеры, а еще зима скоро — снова на лыжню. А еще дочка-первоклассница: домашние задания и куча кружков — малышка Настенька всерьез увлеклась балетом, нужно обязательно возить. До кучи затеяла ремонт: захотелось чего-то новенького. Так что грустить и сокрушаться некогда, нужно работать и вперед-вперед.

— И что, времени на себя не остается?

— Конечно, остается. Просто много времени проводить у зеркала — совсем не мое. Да иногда и не нужно это. Сейчас объясню: утром я проснулась, умылась, зубы почистила, причесалась. Потом на кухню. Дочка обожает блинчики, бабушка ее приучила. Вот теперь я и пеку.









Кстати, сейчас так увлеклась готовкой, особенно тестом, пиццу вот сама делаю. Не утром, конечно (смеется). Утром мы позавтракали блинчиками, я отвезла малышку в школу к 9 утра, а сама — в спортзал. Ну или возвращаюсь домой и тренируюсь здесь, не меньше двух часов. Макияж с утра точно лишний.

Но, конечно, косметичка у меня есть. Сначала про уход расскажу. В первую очередь зубы — это наше все. Обожаю разные гаджеты, поэтому щетки у меня и дочки электрические. Паста профессиональная, купила в аптеке.

Умываюсь специальным средством, которое и очищает, и увлажняет. Марка Yves Rocher. Или использую мыло с косточками — мою лицо. Очень интересное средство.





Потом крем. У меня сухая кожа, к тому же проблемная: постоянно то тут, то там что-то вылезает. Так что крем мне нужен хорошо увлажняющий и справляющийся с остальными трудностями. Эту баночку я купила на соревнованиях в Корее. Наношу его и как базу.

Косметичка с декоративной косметикой у меня очень маленькая, но в ней всё по делу.

Тени — DIOR show. У меня две баночки: светлые и яркие фиолетовые. Очень хорошо ложатся. Наношу пальцами — мне так удобнее. Купить их посоветовала консультант в DUTY FREE. Они дорогие, но я так редко ими пользуюсь, что их хватит очень надолго.









Тушь — CHANEL. Цвет — черный, и только черный. Если честно, коричневый никогда даже и не пробовала, а фиолетовый, например, или другие яркие цвета — вообще не обсуждаются. И в детстве, и в подростковом возрасте все эксперименты с цветом прошли мимо меня.

Брови — татуаж. Так ярче и гораздо меньше забот. На коррекции нужно бывать совсем не часто, и меня это более чем устраивает. А вот на другие процедуры красоты, думаю, никогда не пойду. Одно дело — сделать брови, но ни в коем случае не стану подкачивать губы, скулы и так далее. На мой вкус — это неестественно и некрасиво. Я недавно встретила такую девушку, всю переделанную. Зачем? Ведь от природы она уже была очень привлекательная, а все эти вмешательства ее только портили. Но как сказать об этом человеку? Никак. Все хотят быть красивыми, и каждый это по-своему понимает.

У меня не простой тональник, а СС-крем. Бренд Mary Kay. Очень хорошо скрывает все недостатки, поры. Наношу его кистью из Yves Rocher.

Использую немного хайлайтера — для сияния. Вместо румян — помада CLINIC натурального оттенка.









Ну теперь остались губы — и всё. Для мейка губ у меня есть любимая помада, но использую ее не каждый день. Еще есть пара помад в сдержанных оттенках. Блеск и помада на силиконовой основе. Она не липкая, не сушит кожу — одни достоинства. (Улыбается.)

Теперь про парфюм. Мой любимый аромат — весьма редко встречающийся в магазинах, но очень любимый — Calvin Klein `- Truth. Первый свой флакон купила в Лиллехаммере на соревнованиях и влюбилась бесповоротно. С тех пор охочусь за ним постоянно, но, к сожалению, не всегда успешно. Недавно мой любимый мужчина сделал мне сюрприз: отыскал и заказал его в подарок.

Еще у меня всегда под рукой средство для кутикулы, я ее не обрезаю. А обрабатываю специальным составом для ухода.









И никаких длинных ногтей. Мешают? Нет. Абсолютно все равно, какими ногтями держишь лыжные палки или весло. А вот не до косметики — так точно. Перед стартом не накрасишься. Это же не гимнастика, где все так красиво. Всегда или снег, или дождь, или брызги воды. Шапки, когда холодно, пот ручьем, сопли, простите. Только на официальной церемонии награждения можно об этом подумать — тогда тобой начинают заниматься специально обученные люди: подкрашивают, причесывают.





— У вас очень красивый цвет волос.

— Спасибо, но у меня с волосами есть одна проблема — я полностью седая. Вообще очень рано начала седеть. Первые седые волосы появились, когда мне было всего 16. Сначала делала мелирование, чтобы как-то это скрыть, а потом поняла, что оно не спасает меня. Теперь постоянно полностью крашу волосы, а крашеные волосы требуют особого ухода. Постоянно хожу к одному и тому же любимому мастеру, которая меня уже сто лет знает, просто сажусь в кресло и отдыхаю. Говорить, как надо, мне не приходится: она гораздо лучше знает, какой нужен цвет, какая длина и так далее. Она же мне и посоветовала эти шампунь и бальзам — итальянские, профессиональные. Еще люблю корейский шампунь и вот этот египетский бальзам из морских водорослей. Он просто идеально подошел волосам, и я всегда обязательно заказываю по несколько банок друзьям, если они едут в Египет.









Вот что у меня реально святое в уходе за собой — так это еженедельный поход в баню. Выходные обычно проводим у моей мамы в деревне. У дочки там кошки, собачки, курочки — целая куча друзей, а у меня — баня, на дровишках, с вениками. Мои друзья-борцы — настоящие фанаты банного дела — меня очень много чему научили. Я парюсь дубовым веником, потом — «приглаживаюсь» березовым. В березовый веник обязательно добавляю полынь — и такие запахи вокруг травяные, роскошные! Водой, в которой веники замачивают, обязательно ополаскиваю волосы. Кстати, все маски для волос и лица гораздо лучше работают в бане — проверено неоднократно.

Дома вместо бани обожаю поваляться в ванне. Близкие друзья, которые об этом знают, дарят мне масла. Хочу сказать, что увлажняют и питают они кожу отлично. Ну и ванну тоже (хохочет) — отмывать ее потом нелегко.





— Все сами отмываете?

— Отмываю, готовлю, убираю, тренируюсь — а кто еще? Недавно прыгала в тандеме с парашютом — времени на все хватает. Только вот вылазки в свет у меня, наверное, редкие. Если только по инициативе дочки куда-то выбираемся. Я ее обычно тащу на великах кататься, в снежки играть, купаться, на природу, а она меня — в кино, на интересные мероприятия. Я уже, если честно, даже не представляю, что пойду куда-нибудь без нее. Мне очень нравится компания дочери.