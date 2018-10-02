"Мне кажется, 400 рублей в месяц - это нормально". Сколько родители тратят на развлечения детей

Сезон аттракционов в городских парках закончился. В период холодов родители с детьми в поиске развлечений перебираются в крытые центры. AFISHA.TUT.BY заглянула в центр семейного досуга «Динозаврия» и расспросила взрослых, сколько в месяц они тратят на веселье детей. Спойлер: некоторые цифры могут вас удивить.





«За одни выходные на развлечения ребенка уходит 100 рублей»

Мы приходим в «Динозаврию» в один из самых популярных дней — субботу. Кто-то из родителей уговаривает взмокших детей закончить с развлечениями на сегодня, кто-то, наоборот, только пришел и, развязывая на ходу шарф, пытается усесться в неактивированный аттракцион.

За одним из видеосимуляторов крутит педали 7-летний Ваня. Происходящее на экране очень похоже на игру, в которую многие играют на планшетах и телефонах. Герой бежит вперед и прыгает, собирая монетки.



Ваня, 7 лет

Пока мальчишка испытывает не только этот автомат, но и несколько других, мы успеваем познакомиться с его папой Александром. Фотографироваться он отказывается, а вот пообщаться не против.

— Раз в неделю всегда стараемся куда-то попасть, — говорит Александр. — Больше всего мы любим аквапарк и бассейн, но ребенок приболел — пришли сюда.

Мужчина рассказывает, что одним махом на специальную карту, которой тут рассчитываются за развлечения, он зачислил 50 рублей (на карту же поступило 60). Отец говорит, что этих денег достаточно, чтобы «один разочек получить все удовольствия». Спрашиваем: считает ли он приемлемой эту сумму для одного лишь похода в развлекательный центр?





— Думаю, это нормальная сумма, — отвечает Александр и дополняет: — все регулируется рыночной экономикой. Если это пользуется спросом, значит, это адекватная сумма. Аквапарк в любом случае выходит нам дороже.

На вопрос, бывали ли они с сыном в «Динозаврии» раньше, отвечает уже не папа, а сын.

— Приходим редко, но я уже насчитал четыре раза, — рапортует Ваня.

Александр признается, что за выходные на развлечения ребенка обычно уходит около 100 рублей. Выполняем нехитрые подсчеты: в месяц это 400 рублей.

— Конечно, сумма напрямую зависит от заработной платы, — делится наблюдениями Александр и, предугадывая наш следующий вопрос, добавляет: — нет, я не программист. Занимаюсь проектированием.



В субботу в «Динозаврии» празднуют много дней рождения

Собеседник отмечает, что наличие или отсутствие развлекательных центров для детей — исключительно вопрос состояния экономики.

— Если люди хотят и готовы тратить, центры переполнены — значит, они нужны. Пять лет назад, прежде чем вызвать такси, нужно было немножко подумать. Сейчас вызываешь не думая. Точно так же и с развлечениями: мы стали к этому относиться проще и готовы на это тратить.

«Покататься на паровозике можно за рубль с небольшим — это адекватная стоимость»

В нескольких метрах от Александра замечаем еще одного родителя. Преподаватель колледжа в декрете Наталья Купрейчик пришла в развлекательный цент в компании мамы, младшей сестры и сына Арсения. Ему один год.

— Нам, маленьким, здесь нравится паровозик. Какие-то громкие развлечения еще не для малыша, но некоторые игрушки по вкусу мы нашли.



Арсений, 1 год.

Мама малыша говорит, что за один поход в развлекательный центр она тратит на ребенка от 5 до 10 рублей.

— Покататься на паровозике здесь стоит рубль или рубль с небольшим. Это, я считаю, адекватная стоимость. Потому что в других местах просят и два, и три рубля.

«День рождения обошелся в 300 долларов. Это все равно удобней, чем дома»

От зала с игровыми автоматами и мини-аттракционами перемещаемся к обеденной зоне. В большом атмосферном зале перекусывают маленькие и большие компании. К разным столам то и дело торжественно приносят торты. Вслед за одним из трехкилограммовых кондитерских изделий к столику перемещаемся и мы.



Ирина и Ярослав (8 лет). В развлекательные центры Ирина с детьми (старшему 8, младшему — 3) выбираются по настроению. Зимой, в период эпидемий, стараются вообще никуда не ходить. Лето чаще всего проводят на даче. А вот «демисезонный» период — лучшее время для развлекательных центров, считает мама

Здесь празднуют день рождения 8-летнего Ярослава Савко. Пока Ярослав задувает свечи на торте, его мама (специалист по риелторской деятельности) Ирина Савельева рассказывает о бюджете праздника.

— Дни рождения мы однозначно отмечаем в каких-то местах. Это удобно. И детям есть развлечение — не просто в четырех стенах сидеть. И взрослые могут отдохнуть, пока дети заняты. Да и вопрос готовки и мытья посуды отпадает сам собой, — говорит Ирина.

Денег, отмечает собеседница, на детский праздник она не жалеет совершенно. По ее подсчетам, праздновать дома и в развлекательном центре выходит примерно в одну и ту же сумму.

— Детям дома неинтересно. Если нанимать аниматора и арендовать беседку, готовить нужно самому, а значит, тратить на это два дня.



Ярослав Савко, 8 лет

Девушка отмечает, что ее друзья дни рождения детей тоже празднуют вне дома. В августе праздновали в «Дримлэнде». Родители одного из мартовских именинников устраивали праздник здесь же, в «Динозаврии». Просим подсчитать, в какую сумму Ирине обошелся сегодняшний праздник на восемь взрослых и девять детей.

— Предзаказ был на 160 рублей. Может, еще рублей на 100 взрослые что-то дозаказали. Торт покупали отдельно. Три килограмма обошлись в 205 рублей. В сумме уже 200−250 долларов. А еще 50 долларов отдали за безлимитные лабиринты. В общем, в 300 долларов день рождения обошелся.

«Ребенку с детства объясняем, что у всего есть цена»

Наш разговор с Ириной прерывает громкий звук из динамиков: детей зовут на шоу динозавров. По сценарию динозавры разговаривают, а дети, следя за сюжетом, перемещаются от одного динозавра к другому.



Дети участвуют в шоу говорящих динозавров

В толпе вылавливаем Марию Булахову и Олега Шульгу, родителей трехлетней Алисы. Собеседники рассказывают, что куда-то развлекаться с ребенком выбираются часто. Обычно гуляют они всей семьей.

— Нам нравятся батуты, надувные замки — все, где можно двигаться и прыгать. Если есть аниматор — вообще супер, потому что статичное малышку не очень привлекает.

Мария рассказывает, что вместе с покупкой сока или мороженого на развлечения ребенка обычно уходит до 25 рублей за раз. Родители с младенчества стараются объяснять ребенку, что у всего есть своя цена.



Мария, Алиса (3 года) и Олег. В «Динозаврии» маме Алисы Марии понравился лабиринт. «Детей хоть и много, друг другу они не мешали», — говорит она. Но все-таки, считает молодая мама, в развлекательном центре будет интересно детям постарше — от 5−6 лет.

— Мы никогда не кричим, не бьем, не скандалим, но в том же магазине объясняем, что чего-то мы сейчас позволить себе не можем. Если она садится на аттракцион и говорит, что хочет покататься, мы отвечаем: «У меня нет монеток». Тогда дочка спрашивает: «Я просто посижу [на неактивированном аттракционе]?».

«Поход в торговик, если не шиковать, выходит в 100 рублей с едой»

Еще одна активная мама, которая наблюдает за шоу динозавров — Елена. Ее дочке Софии 2 года и 8 месяцев. С ребенком, признается девушка, в детских центрах они частые посетители. Особенно в плохую погоду.



Елена и София (2,8)

— Честно говоря, ребенок у нас экономный. Мы можем пойти в парк и поискать белочек, ежиков — это бесплатно. В развлекательные центры нас больше ведет папа, он у нас за развлечения. Выходим чаще по выходным, но иногда и в будние дни, — вводит в курс дела Елена.

В «Динозаврию», честно признается молодая мама, они попали случайно: друзья пригласили на день рождения. Но тема динозавров в развлекательном центре для детей очень понравилась. Она отмечает, что финансы старается считать и траты на одежду и развлечения ребенка идеально было вы вписывать в детское пособие. Это около 310 рублей.





— Конечно, на все пособия не хватает. Наш папа (индивидуальный предприниматель) может себе позволить немного нас баловать.

Для мамы в декрете цены на развлечения в Минске Елена не может назвать низкими.

— Поход в торговик по минимуму (если не шиковать!) с едой выходит в 100 рублей. Одного лишь пособия на еженедельные походы точно не хватит. Бабушке, которая живет в Пинске, не рассказываем, куда и как часто ходим, и особенно — сколько на это тратим. Конечно, и без развлечений можно прожить. Но иногда хочется побаловать и себя, и ребенка, — улыбаясь, резюмирует молодая мама.

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