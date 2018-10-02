Ветераны труда сферы здравоохранения отметили Международный день пожилых людей

Их встречи хоть и проходят в традиционном формате, но всегда наполнены душевностью и теплотой. Ветераны труда самой гуманной сферы — здравоохранения — дружно отметили Международный день пожилых людей.

















Эти имена хорошо знакомы многим землякам. Десятки лет, отданные благороднейшей профессии, — медицинской.

На уже немолодых лицах улыбки, а в глазах, пусть слегка и потускневших от времени, неизменный оптимизм. Когда-то так же они смотрели на своих пациентов. И во взгляде этом всегда читалась надежда на лучшее.

Братия медиков даже в золотом возрасте не сдает позиций. Атмосферу отличного настроения умело поддержали педагоги и учащиеся центра детского творчества — дарили медикам-пенсионерам творчество со сцены. Те в ответ подпевали, да и на аплодисменты не скупились.

Поздравления от главного врача центральной районной больницы Анатолия Каримова лишний раз подтвердили: опыт предшественников — это всегда фундамент для успешной деятельности в будущем.

Участники мероприятия неспешно расходились по домам, а председатель районного совета ветеранов Михаил Козлов вместе с представителями первички ветеранов здравоохранения торопились еще по одному адресу. Цель миссии благородная. Федору Байкову, много лет проработавшему фельдшером в Новом Быхове, вручили юбилейную медаль «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».

К слову, пожилых людей вниманием не обделили повсеместно. Учреждения и предприятия помогли. Помощь везде разная, но одинаково искренняя. Навестили, поздравили, вручили подарки, а кое-где и материально «подсобили».

Один из примеров. Руководство Быховского отделения Департамента охраны МВД РБ наведалось к супруге бывшего сотрудника, ветерану Великой Отечественной войны Ольге Садовской. Женщине на днях исполнится 99 лет и держится, как говорится, «бодрячком». Так и нужно!

А накануне праздника зал районного центра культуры собрал гостей на концерт «Мы готовы согреть вас любовью». Елена и Вячеслав Кулешовы, хореографический ансамбль «Карамельки», Лариса Бадякова и многие другие артисты подарили всем букет из музыкальных композиций и танцев.

Центр культуры, народного творчества и ремесел, а также библиотека микрорайона Быхов-1 также организовали праздничную программу «Ваших лет золотые россыпи». Собравшиеся смогли не только насладиться музыкальными номерами, но и посетить специальный «фито-бар». А почетный гость, настоятель храма Всемилостивого Спаса иерей Игорь пожелал всем здоровья и долголетиия.

Алеся МУХАЧЕВА.

Ольга ПОЗДЫШЕВА.