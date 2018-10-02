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Ветераны труда сферы здравоохранения отметили Международный день пожилых людей

03.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Их встречи хоть и проходят в традиционном формате, но всегда наполнены душевностью и теплотой. Ветераны труда самой гуманной сферы — здравоохранения — дружно отметили Международный день пожилых людей.

Ветераны труда сферы здравоохранения отметили Международный день пожилых людей


Ветераны труда сферы здравоохранения отметили Международный день пожилых людей


Ветераны труда сферы здравоохранения отметили Международный день пожилых людей

Эти имена хорошо знакомы многим землякам. Десятки лет, отданные благороднейшей профессии, — медицинской.

На уже немолодых лицах улыбки, а в глазах, пусть слегка и потускневших от времени, неизменный оптимизм. Когда-то так же они смотрели на своих пациентов. И во взгляде этом всегда читалась надежда на лучшее.

Братия медиков даже в золотом возрасте не сдает позиций. Атмосферу отличного настроения умело поддержали педагоги и учащиеся центра детского творчества — дарили медикам-пенсионерам творчество со сцены. Те в ответ подпевали, да и на аплодисменты не скупились.

Поздравления от главного врача центральной районной больницы Анатолия Каримова лишний раз подтвердили: опыт предшественников — это всегда фундамент для успешной деятельности в будущем.

Участники мероприятия неспешно расходились по домам, а председатель районного совета ветеранов Михаил Козлов вместе с представителями первички ветеранов здравоохранения торопились еще по одному адресу. Цель миссии благородная. Федору Байкову, много лет проработавшему фельдшером в Новом Быхове, вручили юбилейную медаль «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».

К слову, пожилых людей вниманием не обделили повсеместно. Учреждения и предприятия помогли. Помощь везде разная, но одинаково искренняя. Навестили, поздравили, вручили подарки, а кое-где и материально «подсобили».

Один из примеров. Руководство Быховского отделения Департамента охраны МВД РБ наведалось к супруге бывшего сотрудника, ветерану Великой Отечественной войны Ольге Садовской. Женщине на днях исполнится 99 лет и держится, как говорится, «бодрячком». Так и нужно!

А накануне праздника зал районного центра культуры собрал гостей на концерт «Мы готовы согреть вас любовью». Елена и Вячеслав Кулешовы, хореографический ансамбль «Карамельки», Лариса Бадякова и многие другие артисты подарили всем букет из музыкальных композиций и танцев.

Центр культуры, народного творчества и ремесел, а также библиотека микрорайона Быхов-1 также организовали праздничную программу «Ваших лет золотые россыпи». Собравшиеся смогли не только насладиться музыкальными номерами, но и посетить специальный «фито-бар». А почетный гость, настоятель храма Всемилостивого Спаса иерей Игорь пожелал всем здоровья и долголетиия.

Алеся МУХАЧЕВА.

Ольга ПОЗДЫШЕВА.

 
 
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Их встречи хоть и проходят в традиционном формате, но всегда наполнены душевностью и теплотой. Ветераны труда самой гуманной сферы —
 
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