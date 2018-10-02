ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три бочки марихуаны хранил житель Витебска у себя на даче

03.10.2018 — Разное | Герой працы  
Размер текста:
A
A
A
Три бочки марихуаны хранил житель Витебска у себя на дачеТри бочки марихуаны хранил житель Витебска у себя на даче
Три полиэтиленовые бочки и несколько коробок, забитых марихуаной, хранил житель областного центра на дачном участке в Витебском районе. Об этом сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.
Хозяин партии, 45-летний мужчина, объяснил, что якобы случайно обнаружил плантацию конопли в Шумилинском районе. Однако «траву» он старательно собирал, высушивал и расфасовывал по емкостям.
«Рачительный агроном» попал в поле зрения правоохранительных органов. В результате обыска у него было изъято более 30 кг марихуаны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 328 УК Республики Беларусь.
Фото предоставлено УВД Витебского облисполкома
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три бочки марихуаны хранил житель Витебска у себя на даче Три полиэтиленовые бочки и несколько коробок, забитых марихуаной, хранил житель областного центра на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас требует повышения эффективности госсектора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика