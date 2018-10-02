Три бочки марихуаны хранил житель Витебска у себя на даче

Три полиэтиленовые бочки и несколько коробок, забитых марихуаной, хранил житель областного центра на дачном участке в Витебском районе. Об этом сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.

Хозяин партии, 45-летний мужчина, объяснил, что якобы случайно обнаружил плантацию конопли в Шумилинском районе. Однако «траву» он старательно собирал, высушивал и расфасовывал по емкостям.

«Рачительный агроном» попал в поле зрения правоохранительных органов. В результате обыска у него было изъято более 30 кг марихуаны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 328 УК Республики Беларусь.

Фото предоставлено УВД Витебского облисполкома