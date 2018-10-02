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Алкоголь - главная причина мужской смертности в России, Беларуси и Украине

03.10.2018 08:23 — Разное | UDF  
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Эксперты российских НИУ ВШЭ и НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента назвали главную причину смерти мужчин в постсоветских странах, сообщает thinktanks.by со ссылкой на ТАСС.

После того как исследователи оценили объём незарегистрированного выпитого алкоголя на душу населения, стало понятно, что именно он служит причиной низкой продолжительности жизни в России, Беларуси, Украине, Латвии и ряде других республик бывшего СССР. За последние 50 лет средняя продолжительность жизни выросла во всём мире, и европейские страны не исключение. Как правило, чем выше уровень жизни в отдельно взятом государстве, тем дольше живут его граждане: они могут позволить себе лучший уход во время болезней и в старости, получают пенсии и социальные льготы и т.д.

Уровень жизни можно приблизительно определить исходя из внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения. Соответственно, в тех странах, где значение этого параметра выше, люди живут дольше. Однако в ряде восточноевропейских и среднеазиатских республик эта закономерность нарушается. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин-албанцев, рожденных в 2015 году, составляет 76,2 года, в то время как в Казахстане, где ВВП на душу населения тогда был в два раза больше, аналогичное значение составило только 67,5 года.

Из всех факторов, которые в теории могли бы снизить продолжительность жизни мужчин-европейцев, остался только один — потребление крепкого алкоголя на душу населения. Его влияние на возраст, в котором человек с высокой вероятностью умрет, оказалось сильнее, чем у здоровой еды, безработицы и финансового обеспечения здравоохранения. Чем больше в стране пьют коньяка, водки, настоек, бальзамов и подобного, тем меньше живут мужчины в этом государстве.

Пиво и вино тоже не способствуют долгой жизни, но их влияние на здоровье мужчин не так сильно, как у крепкого спиртного. В любом случае, чем больше этих напитков употребляют граждане, тем значительнее их вклад в снижение продолжительности жизни мужчин. Кроме того, в России и соседних странах с употреблением водки и сходных продуктов связан вполне конкретный и хорошо узнаваемый набор заболеваний, который очень редко встречается у жителей Балкан или Западной Европы.

 
 
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