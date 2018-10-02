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Изобретатель интернета задумал его уничтожить

03.10.2018 08:15 — Разное | UDF  
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Тимоти Бернерс-Ли. Фото: Andy Kropa / Invision / AP
Создатель современного интернета Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) представил новую структуру Inrupt. В рамках проекта будут созданы приложения, передающие юзерам право самостоятельно хранить свои данные. Об этом сообщает издание Business Insider.

Inrupt обеспечит коммерческую сторону масштабного проекта Solid, над которым команда Бернерса-Ли работает уже несколько лет. Эта платформа с открытым кодом позволяет всем юзерам выбирать, где хранить свою личную информацию и с кем ею делиться.

Этот принцип идет вразрез с существующими правилами хранения данных в сети, где все пользователи отдают личную информацию крупным IT-компаниям, — поисковикам, соцсетям, мессенджерам. Корпорации являются монополистами, удерживающими все данные на своих серверах. Это делает массивы данных уязвимыми для хакерских атак.

Solid является инструментом для обмена данных и их хранения в DWeb или децентрализованном интернете. В такой системе информация будет передаваться, минуя серверы. Это, по мнению сторонников данной системы, минимизирует вмешательство корпорации и государства в жизнь юзеров. Ранее Бернерс-Ли неоднократно заявлял, что именно в таком виде и задумывал интернет несколько десятков лет назад.

«Несмотря на все хорошее, что мы достигли, интернет превратился в двигатель неравенства и разделения под влиянием мощных сил, которые используют его для своих собственных целей», — сообщил Бернерс-Ли. По его мнению, именно сейчас наступил критический и переломный момент в истории мировой сети, когда следует поменять ее уклад.

 
 
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Создатель современного интернета Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) представил новую структуру Inrupt.
 
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