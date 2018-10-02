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В России появился винный миллиардер
Сергей Студенников. Фото: President.tatarstan.ru
Точная величина состояния Студенникова пока не раскрывается — на сайте агентства пока нет анкеты челябинского бизнесмена. Авторы указывают, что «Красное&белое» второй год подряд демонстрирует резкий рост продаж — на 50 процентов в 2018 году и на 40 в 2017-м.
Такие показатели делают компанию самым быстрорастущим ретейлером России. «Мы каждый день открываем в среднем по шесть новых магазинов», — приводятся слова Студенникова.
Первый магазин сети был открыт в 2006 году в городе Копейске Челябинской области. Сейчас ретейлер владеет около 6,7 тысячи магазинов.
Первые три места в рейтинге миллиардеров Bloomberg занимают владелец интернет-магазина Amazon Джефф Безос (165 миллиардов долларов), признанный самым богатым человеком в современной истории, основатель Microsoft Билл Гейтс (99,4 миллиарда) и портфельный инвестор Уоррен Баффет (88,3 миллиарда).
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Основатель сети винных магазинов «Красное&белое» стал долларовым миллиардером, войдя рейтинг Bloomberg.
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