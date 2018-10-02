Армения: Пашинян пригрозил уйти в отставку, митингующие прорвались к парламенту



Сторонники Никола Пашиняна вышли на митинг, Ереван, 2 октября 2018 года. Фото: Reuters

Никол Пашинян, 2 октября 2018 года. Фото: Reuters

Вечером 2 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан собраться у здания Национального собрания., — написал он у себя в Facebook.Менее чем через час после призыва Пашиняна парламент Армении (всего в нем 105 депутатов) 67 голосами принял закон, который разрешает откладывать заседания Национального собрания, если туда не будет являться премьер-министр. Теперь закон должен подписать президент Армен Саркисян. Если он не подпишет, документ все равно через некоторое время получит статус закона, рассказал РБК депутат от Республиканской партии Армении Хосров Арутюнян. Помешать принятию закона может только Конституционный суд, если решит, что тот противоречит Конституции.Принятый закон, по мнению Пашиняна, препятствует проведению досрочных выборов. «Перезагрузка» парламента была одним из ключевых обещаний Пашиняна, пришедшего к власти в мае этого года на фоне массовых протестов. Конституция Армении не предусматривает самороспуска Национального собрания, однако оно может быть распущено, если премьер-министр добровольно покинет свой пост и парламент не сможет избрать нового главу правительства в течение двух недель. Согласно принятому 2 октября закону, если Пашинян подаст в отставку, то следующее заседание парламента будет просто откладываться до бесконечности. По словам армянского премьера, этот законопроект может повлечь за собой бесконечный политический кризис. Ранее он говорил, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в декабре этого года.Закон был принят при поддержке оппозиционной Республиканской партии, депутатов партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Во время майских протестов обе поддержали Пашиняна, а их представители вошли в его правительство. Вечером 2 октября националисты из «Дашнакцутюна» отозвали всех своих министров и губернаторов. Потом Пашинян сообщил об увольнении министров от «Дашнакцутюна» и «Процветающей Армении».— сказал Пашинян (цитата по РИА «Новости»).Участники митинга, собравшиеся перед парламеном Армении, прорвались на территорию здания, сообщает армянский портал News.am.Как отмечает портал, сейчас ситуация возле армянского парламента напряженная. Несмотря на призывы премьер-министра Армении Никола Пашиняна не входить в здание, несколько протестующих все равно попытались туда проникнуть. Однако депутаты фракции «Выход» не позволили им попасть в парламент.По данным АМИ «Новости-Армения», на территорию парламента прорвались несколько сотен участников митинга. Сотрудники службы национальной безопасности Армении попытались сдержать натиск людей.К протестующим вышли депутаты из фракции «Елк», которые остановили поток людей у входа в само здание.— скандируют митингующие.— отметил Симонян.Для проведения досрочных выборов у Пашиняна сохраняется еще одна опция — проведение конституционной реформы, что, однако, невозможно без согласия двух третей парламента.Принятием закона Республиканская партия не сможет остановить сторонников Пашиняна, сказал РБК директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. По его мнению, оппозиция будет вынуждена уступить. Он уверен, что Пашиняну удастся обойти технические препятствия для проведения досрочных выборов.