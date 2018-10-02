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Беспошлинный порог на посылки из-за границы хотят увеличить до 200 долларов
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
«Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства», — заявил министр.
С 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси ограничена 22 евро и 10 килограммами в месяц (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.
В 2017 году получили около 11 миллионов посылок из-за границы. Норму беспошлинного ввоза, то есть 22 евро по стоимости, превысило только около 1% из них.
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Порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в Беларусь может быть увеличен.
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