Беспошлинный порог на посылки из-за границы хотят увеличить до 200 долларов

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Беларусь-1

— заявил министр.С 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси ограничена 22 евро и 10 килограммами в месяц (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.В 2017 году получили около 11 миллионов посылок из-за границы. Норму беспошлинного ввоза, то есть 22 евро по стоимости, превысило только около 1% из них.