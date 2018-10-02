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Каждый третий европеец считает, что никогда не сможет купить собственный дом

03.10.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
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35% европейцев полагают, что никогда не смогут купить собственный дом, свидетельствует опрос, проведенный финансовым конгламератом ING в 13 странах Евросоюза. Больше всего тех, кто сомневается, что когда-либо станет владельцем недвижимости – в Германии (45%), Италии (44%) и Великобритании (41%).

63% опрошенных ожидают, что цены на недвижимость вырастут в течение следующего года. Если в прошлогоднем исследовании тех, кто считает, что государство проводит неверную жилищную политику, было 45%, то в 2018-м их насчитывается уже 53%.

57% считают, что цены на дома и квартиры завышены. 25% сообщили, что у них возникают ркгулярные сложности с оплатой аренды или ипотеки.

Только 9% планируют купить первый дом к тому времени, когда им исполнится 30 лет. Притом, что из тех, кто уже владеет недвижимостью, 60% купили ее до наступления этого возраста.

 
 
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35% европейцев полагают, что никогда не смогут купить собственный дом, свидетельствует опрос, проведенный финансовым конгламератом ING в 13 странах Евросоюза. Больше...
 
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