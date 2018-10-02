В нью-йоркском Сохо открылся пентхаус исключительно для фотографий в Instagram

Пентхаус, в котором никто не живет, и который предназначен исключительно для красивых Instagram-снимков, открылся в историческом районе Сохо на Манхэттене, Нью-Йорк.

Квартира уже забронирована нью-йоркскими инстаграмщиками на месяцы вперед.

В пентхаусе высокие деревянные потолки, отличное естественное освещение, белоснежные стены и тщательно подобранная мебель, которая служит идеальным фоном для фотографий, которые делают блогеры. Библиотека полна книг, которые никто никогда не прочитает - дизайнеры их и выбирали исходя лишь из внешнего вида.

Автор идеи, владелица рекламного агентства Вики Сегар, пришла к ней, когда в общении с популярными блогерами все чаще слышала, как им, чтобы найти хороший фон для снимков и коротких видеороликов, приходилось устраивать "тайные" фотосессии в дорогих мебельных магазинах.











