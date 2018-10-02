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В нью-йоркском Сохо открылся пентхаус исключительно для фотографий в Instagram

03.10.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
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Пентхаус, в котором никто не живет, и который предназначен исключительно для красивых Instagram-снимков, открылся в историческом районе Сохо на Манхэттене, Нью-Йорк.

Квартира уже забронирована нью-йоркскими инстаграмщиками на месяцы вперед. 

В пентхаусе высокие деревянные потолки, отличное естественное освещение, белоснежные стены и тщательно подобранная мебель, которая служит идеальным фоном для фотографий, которые делают блогеры. Библиотека полна книг, которые никто никогда не прочитает - дизайнеры их и выбирали исходя лишь из внешнего вида.

Автор идеи, владелица рекламного агентства Вики Сегар, пришла к ней, когда в общении с популярными блогерами все чаще слышала, как им, чтобы найти хороший фон для снимков и коротких видеороликов, приходилось устраивать "тайные" фотосессии в дорогих мебельных магазинах.

В нью-йоркском Сохо открылся пентхаус исключительно для фотографий в Instagram
В нью-йоркском Сохо открылся пентхаус исключительно для фотографий в Instagram
В нью-йоркском Сохо открылся пентхаус исключительно для фотографий в Instagram
В нью-йоркском Сохо открылся пентхаус исключительно для фотографий в Instagram
В нью-йоркском Сохо открылся пентхаус исключительно для фотографий в Instagram

 
 
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Пентхаус, в котором никто не живет, и который предназначен исключительно для красивых Instagram-снимков, открылся в историческом районе Сохо на Манхэттене, Нью-Йорк....
 
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