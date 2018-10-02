Ум собак оказался переоценен

Ученые из Эксетерского университета и Университета Кентербери решили выяснить , действительно ли собаки настолько умны, как считается. Для этого они сравнили когнитивные способности собак с другими животными. Особый акцент в исследовании был сделан на сравнение с волками, кошками, пятнистыми гиенами, шимпанзе, дельфинами, лошадьми и голубями.

Исследователи внимательно и беспристрастно проанализировали более 300 работ, посвященных изучению познавательных способностей собак и других животных. И выяснили, что достаточно часто их авторы не вполне корректно интерпретировали результаты в пользу собак.





В целом, сведя воедино данные коллег о самосознании, пространственном распознавании, навыках социального взаимодействия, физическом и чувственном восприятии, ученые пришли к однозначному выводу - собачий интеллект не выглядит исключительным в сравнении с интеллектом других животных: "В каждом из рассмотренных случаев мы находили, что сравниваемые с собаками виды могли делать то же, что и они, как минимум не хуже".