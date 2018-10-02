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Ум собак оказался переоценен
Ученые из Эксетерского университета и Университета Кентербери
Исследователи внимательно и беспристрастно проанализировали более 300 работ, посвященных изучению познавательных способностей собак и других животных. И выяснили, что достаточно часто их авторы не вполне корректно интерпретировали результаты в пользу собак.
В целом, сведя воедино данные коллег о самосознании, пространственном распознавании, навыках социального взаимодействия, физическом и чувственном восприятии, ученые пришли к однозначному выводу - собачий интеллект не выглядит исключительным в сравнении с интеллектом других животных: "В каждом из рассмотренных случаев мы находили, что сравниваемые с собаками виды могли делать то же, что и они, как минимум не хуже".
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Ученые из Эксетерского университета и Университета Кентербери решили выяснить, действительно ли собаки настолько умны, как считается.
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