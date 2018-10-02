Ночевка в самом дорогом гостиничном номере Европы стоит 48 000 евро

Люксовый пентхаус в отеле President Wilson в Женеве является самым дорогим гостиничным номером в Европе в этом году, выяснил портал Luxury-Hotels.com. Стоимость проживания в нем составляет 48 000 евро за ночь. Площадь пентхауса, из окон которого открывается волшебный вид на швейцарские Альпы и Женевское озеро, составляет 1 800 кв. метров.





Эксперты также назвали самые дорогие отели в целом. Так, минимальная стоимость двухместного номера в Aman Venice на знаменитом Гранд-канале в Венеции - 1 485 евро за ночь. Также в первой тройке рейтинга - парижские Le Bristol (1 362 евро) и Four Seasons Hotel George V (1 350 евро). Любопытно, что восемь из десяти самых дорогих отелей Европы расположены во французской столице: в дополнение к уже упомянутым в список вошли La Reserve Paris Hotel & Spa (1 308 евро), Plaza Athenee (1 290 евро), de Crillon (1 265 евро) и другие.