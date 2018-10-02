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Гнилое акулье мясо, бычий пенис и сыр с личинками: в Швеции открывается Музей отвратительной еды

03.10.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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В шведском Мальмё 31 октября откроет двери первым посетителям Музей отвратительной еды. Среди его экспонатов будет блюдо из гнилого мяса акулы из Исландии, жареная морская свинка из Перу, дуриан из юго-восточной Азии, сыр с личинками с Сардинии и множество других деликатесов, которые большинство сочтет отвратительными.

Организаторы экспозиции решили использовать не муляжи, а реальные ингредиенты и готовые блюда. Которые намерены постоянно обновлять, чтобы они не успевали становиться еще более отталкивающими, чем в свежем виде. Некоторые экспонаты поэтому придется заменять ежедневно. Самые пахучие блюда поместят в особые прозрачные контейнеры, чтобы они демонстрировали свои качества не слишком навязчиво.

Гнилое акулье мясо, бычий пенис и сыр с личинками: в Швеции открывается Музей отвратительной еды

Создатель музея Сэмюель Уэст уверен, что музей получится веселым, интересным и интерактивным. Помимо развлекательной функции, надеется Уэст, экспозиция будет учить посетителей принимать чужие традиции, привычки, особенности, даже если они кардинально отличаются от ваших.

Музей отвратительной еды будет открыт до конца января следующего года. Цена входного билета составит 185 шведских крон (чуть больше 20 долларов). Для детей вход бесплатный.

 
 
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В шведском Мальмё 31 октября откроет двери первым посетителям Музей отвратительной еды. Среди его экспонатов будет блюдо из гнилого мяса акулы из Исландии,...
 
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