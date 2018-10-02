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В Таллине будут строить особые дома для пенсионеров

03.10.2018 08:00 — Разное | Интерфакс  
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На рассмотрении Таллиннской городской управы находится программа строительства жилья для людей пенсионного возраста. Программа, реализация которой запланирована на ближайшие пять лет, учитывает практический опыт Северных стран. При изучении специалистами он оказался наиболее эффективным среди различных вариантов.

На первом этапе воплощения проекта предполагается строительство социального дома, для малоимущих, и дома с обслуживанием. Последний включает в себя небольшие одно- и двухкомнатные квартиры с облегченным доступом. Также в здании расположится библиотека, пространство для встреч, столовая, спортзал и медицинский кабинет. Предусмотрен круглосуточный присмотр, а в каждой квартире будет тревожная кнопка.

За отдельную плату жильцам предложат услуги прачечной, уборку, доставку продуктов.

Главная цель программы - облегчить жизнь пожилых людей, притом обеспечив им домашний уют.

 
 
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На рассмотрении Таллиннской городской управы находится программа строительства жилья для людей пенсионного возраста. Программа, реализация которой...
 
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