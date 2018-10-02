Осень в Париже: самые яркие серийные премьеры автошоу во французской столице

Проходящий раз в два года Парижский автосалон — значимое событие европейского авторынка, хотя выставка этого года выдалась не столь презентабельной, как смотрины двухлетней давности. Мероприятие игнорировали сразу несколько крупнейших производителей, в числе которых Fiat Chrysler, Ford, Mitsubishi, Nissan, Opel, Volvo и Volkswagen (за материнский концерн отдувались дочерние бренды). Тем не менее, громких дебютов, многие из которых скоро окажутся и на белорусских дорогах, набралось немало.

Компания Audi привезла в Париж сразу несколько новинок, многие из которых были рассекречены немцами еще задолго до открытия выставки. Так, AUTO.TUT.BY уже сообщал об электрическом кроссовере e-Tron , новых «пятидверке» A1 Sportback и универсале A6 Avant , но кроме них на стенде компании можно было увидеть и кроссовер Q3 второго поколения.





За основу тут взята известная платформа MQB, в длину новый «паркетник» прибавил без малого 10 см (4,48 м), колесная база выросла на 7,7 см (до 2,68 м). Для новой модели доступно три типа светодиодных фар, включая адаптивную матричную светотехнику, а также широкие возможности по индивидуализации, включая контрастную окраску защитных накладок по нижнему периметру кузова и пакет внешней отделки S Line со спортивными бамперами, боковыми порогами и диффузором.





Топовые варианты Q3 располагают виртуальной панелью приборов с 12,3-дюймовым экраном и медиа-системой с дисплеем диагональю 10,1 дюйма. А еще довольно-таки унылый салон Q3 можно оживить контрастными цветными вставками из замши. Под капотом на выбор — четыре двигателя: три бензиновых и один турбодизель мощностью от 150 до 230 лошадиных сил. У европейских дилеров новый Q3 появится в ноябре.





На стенде BMW немалый ажиотаж вызвал седан третьей серии нового поколения (индекс G20). Новинка сохранила узнаваемый облик, а вот салон перекроен основательно. Корпус экрана новой мультимедиа-системы теперь объединен с цифровой приборной панелью (хотя у базовых версий останутся классические приборы), появился электромеханический стояночный тормоз.





Платформу CLAR новая «трешка» делит с пятой и седьмой серией — по сравнению с предшественником седан стал легче и крупнее: длина достигает 4,71 м (+8,5 см), а колесная база подросла на 4 см (до 2,85 м), расширена колея спереди и сзади. У европейских дилеров баварская новинка появится в марте 2019 года — пока для нее заявлены пять моторов: две бензиновых «четверки» мощностью 184 и 258 лошадиных сил, дизеля объемом 2 л (с отдачей 150 и 190 «лошадок») и 3 л (265 сил). Известно также, что 190-сильный вариант будет доступен с системой полного привода.





Среди доступных опций — система предупреждения об опасностях при перестроении и наезде сзади, а также при выезде с парковки задним ходом и система удержания автомобиля в полосе с активной защитой от боковых ударов.





Второе поколение Dacia Duster для европейского рынка обзавелось новой версией — с 1,3-литровым двигателем TCe совместной разработки Renault и Mercedes. Ее дебют и состоялся в Париже. Напомним, что ранее стало известно об установке силового агрегата на обновленный «паркетник» Kadjar — новая турбо-«четверка» с непосредственным впрыском будет устанавливаться и на грядущем купейном кроссовере Arkana для рынка ТС.





На европейском Duster двигатель доступен с двумя вариантами мощности — 130 и 150 лошадиных сил (240 и 250 Нм крутящего момента соответственно). Сперва покупателям предложат переднеприводные модификации Duster с новым мотором, но позже (с середины следующего года) подоспеют версии с полным приводом.





Китайская компания GAC, как и ожидалось, провела во Франции мировую премьеру нового SUV GS5 . В длину новинка достигает 4,67 м, а под капот получила 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 152 и 169 лошадиных сил, сблокированный с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin.





Известно, что в КНР продажи GS5 начнутся уже в текущем месяце, цены начинаются от 18 000 долларов в пересчете.





Корейская Kia кроме эффектной «пятидверки» ProCeed провела в Париже первый публичный показ «подзаряженного» варианта стандартного хэтчбека Ceed с приставкой GT в обозначении. У него оригинальный дизайн бамперов, накладки на дверных порогах и окрашенные в красный цвет декоративные элементы экстерьера.





Под капот новый Ceed GT получил знакомый по предшественнику 1,6-литровый турбодвигатель, развивающий 204 лошадиных силы и 265 Нм крутящего момента. Но кроме 6-ступенчатой «механики» в пару ему теперь предлагается и 7-ступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями. К слову, под версию GT теперь «мимикрирует» и хэтчбек в исполнении GT Line, облик которого перекликается с дизайном «настоящего» GT. Впрочем, дело тут ограничивается лишь декором. В продажу Ceed GT и GT Line поступят в первом квартале следующего года.





Отделение Mercedes-AMG подготовило к дебюту «разогретый» хэтчбек A35 4Matic, от стандартных вариантов новой «пятидверки» A-класса отличающийся более боевитой внешностью и получивший под капот новую «четверку» с регулировкой фаз и турбокомпрессором с двухканальным направляющим аппаратом. Отдача агрегата составляет 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 7-ступенчатая роботизированная коробка AMG Speedshift с двойным сцеплением. С места до 100 км/ч полноприводная новинка способна разогнаться за паспортные 4,7 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.





У хот-хэтча имеется система AMG Dynamic Select, позволяющая выбирать один из пяти режимов работы ездовой электроники («Скользко», «Комфорт», «Спорт», «Спорт+» и «Индивидуальный»). К слову, A35 4Matic, продажи которого начнутся в январе 2019 года, топовой версией нового A-класса будет оставаться недолго — позже в гамме появится A45 с мотором мощностью свыше 400 лошадиных сил.





Мировую премьеру в Париже справило новое поколение однообъемника B-класса (W247), продажи которого начнутся в начале следующего года. Автомобиль немного прибавил в габаритах (длина 4,36 м, колесная база — 2,73 м), а объем багажника в стандартной конфигурации можно будет варьировать от 455 до 705 л благодаря сдвижному в продольном направлении заднему дивану (правда, такая опция будет доступна с середины следующего года). Сложив задний ряд, объем багажника увеличивается до 1547 л.





Также впервые для B-класса предложат электропривод задней двери. Кроме уже устанавливаемых на новый A-класс силовых установок B-класс получит новый двухлитровый турбодизель OM654q с двумя вариантами форсировки — 150 и 190 сил. Причем в пару ему полагается новый 8-ступенчатый «робот» DCT с двумя сцеплениями. О двух других новинках Mercedes — кроссоверах EQC и GLE мы уже рассказывали.





Новинка и у Porsche — модернизированный кроссовер Macan. Теперь в «базе» у SUV имеются светодиодные фары (за доплату — адаптивные), а отличить обновленную машину от прежней проще всего по новым светодиодным задним фонарям с четырехточечными стоп-сигналами и перемычкой между ними.





В салоне Macan появилась новая мультимедиа-система с укрупненным с 7 до 11 дюймов экраном, изящно вписанным в новую переднюю панель. Расширенный арсенал систем безопасности и помощи водителю включает новый ассистент движения в пробке, способный не только самостоятельно замедлять и разгонять автомобиль, но и удерживать его в своей полосе в условиях медленного городского движения.





Двухлитровая «четверка» у базового Macan после сертификации для соответствия новым эконормам Euro 6d-Temp была дефорсирована с 252 до 245 лошадиных сил, турбомотор 3.0 под капотом Macan S, напротив, стал мощнее и теперь развивает 354 «лошадки» (+14 сил). А версия Turbo обзавелась новым 440-сильным 2,9-литровым V6, знакомым по Cayenne S — он пришел на смену прежнему агрегату объемом 3,6 л, в распоряжении которого было 400 сил. Дизелей у Macan не будет — в соответствии с новой стратегией Porsche, взявшей курс на электрификацию модельного ряда.





Об этом автомобиле — «разогретом» дизельном кроссовере Skoda Kodiaq RS — практически все стало известно еще до начала открытия выставки. Все, за исключением цены и динамических характеристик.





Итак, оснащенный двухлитровым дизелем (240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента), 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом кроссовер до 100 км/ч по паспорту разгоняется ровно за 7 секунд, максимальная скорость — 220 км/ч. Средний заявленный расход — 6 л/100 км, а стоимость в Германии начинается от 49 000 евро.





Японская Suzuki представила обновленный вариант кроссовера Vitara. У машины изменилось оформление решетки радиатора и переднего бампера, появились новые светодиодные задние фонари и колесные диски нового дизайна.





В салоне Vitara — новая «приборка» с центральным цветным дисплеем, а также более мягкий пластик на передней панели, хромированные вставки на центральной консоли и дверных панелях. У базовых версий кроссовера теперь новый двигатель — бензиновая турбо-«тройка» объемом 1 л и мощностью 111 лошадиных сил, сменившая 1,6-литровый «атмосферник». 140-сильный турбодвигатель объемом 1,4 л у топ-версий Vitara остался прежним. Коробки передач — «механика» либо «автомат».





За доплату доступна фирменная система полного привода All Grip, стал шире набор доступных электронных помощников, среди которых автоторможение с функцией распознавания пешеходов. В Германии цены на обновленную Vitara начинаются от 18 650 евро.