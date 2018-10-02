Саснович проиграла 7-й ракетке мира на открытом чемпионате Китая

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович не вышла в 3-й круг одиночного разряда открытого чемпионата Китая с призовым фондом 8 285 274 долларов.

В матче 1/16 финала Александра Саснович (№ 32 рейтинга WTA) проиграла 7-й ракетке мира чешке Каролине Плишковой — 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

После небольшой заминки на старте Плишкова наладила свою подачу и имела безусловное преимущество. Она редко ошибалась и эффективно пользовалась оплошностями белоруски, быстро доведя свой перевес до 5:0. Правда, затем Саснович все же удалось размочить счет, взяв гейм на своей подаче (5:1). Это придало белоруске уверенности, она навязала сопернице борьбу и на чужой подаче, отыграв первый брейк (5:2). А затем взяла гейм и на своей подаче (5:3). Правда, развить успех не удалось, и в следующем гейме Плишкова оформила-таки победу в партии (6:3).

Перед началом второй партии Плишкова вызвала на корт для консультации тренера. Тем не менее, это не помогло чешке удачно начать сет — первый гейм Саснович уверенно забрала на своей подаче (1:0), а второй — на чужой (2:0). Но затем Плишкова приспособилась к агрессивной игре Александры и в контратакующей манере выиграла четыре гейма кряду и вырвалась вперед (4:2).

Саснович сдаваться не собиралась, и на своей подаче сократила отставание (3:4). Упорная борьба завязалась и на подаче Плишковой, где удачливее оказалась чешка, снова вернувшая себе комфортный задел (5:3).

Но расслабиться 7-й ракетке мира Саснович не давала и снова сократила отставание до минимума (4:5). В следующем гейме белоруска имела брейк-пойнт, но отправила мяч в аут. В следующих розыгрышах Саснович также оказалась неточна и позволила Плишковой реализовать матчбол (6:4).

(Будет дополнено).