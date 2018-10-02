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"Мастер-класс от читателей": пришли рецепт любимого блюда и выиграй 200 рублей

03.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Мы уже очень давно рассказываем о гастрономии вместе с сетью гипермаркетов «Корона». За это время мы делали необычные супы, рассказывали о кулинарных праздниках разных стран и даже готовили нетривиальные блюда для пикника. При этом мы уверены, что наши читатели и сами отлично знают, как накормить семью. Чем не идея для нового проекта? Хватит прятать секреты домашней кухни в тетрадях с рецептами — пора дать им новую жизнь! В конкурсе «Мастер-класс от читателей» вы сможете не только рассказать другим о блюдах, которые любите сами, но и выиграть сертификат на 200 рублей.

Сертификаты на покупки в гипермаркете «Корона» на сумму 200 рублей получат пять читателей, чьи рецепты понравятся нам больше всех. Это могут быть необычные супы, фирменный рецепт пиццы-кальцоне, домашние вареники с оригинальной начинкой и многое другое — все зависит только от вашей изобретательности. 


Рецепты всех пяти победителей мы «проверим в деле» — приготовим их на нашей кухне и опубликуем материалы с видео, чтобы другие читатели могли их повторить.

Итак, чтобы поучаствовать в конкурсе, вам необходимо:

1. Не позднее 9:00 10 ноября прислать на электронный ящик recipes@tutbymedia.by рецепт своего любимого блюда;

2. Обязательно сопроводить письмо фотографией готового блюда и — по возможности — снимками процесса готовки;

3. В письме указать имя, фамилию, место проживания и обязательно контактный телефон, чтобы мы могли с вами связаться в случае выигрыша.

Если хотя бы одно из этих трех условий не будет соблюдено, мы не сможем допустить ваше письмо к конкурсу, каким бы интересным и аппетитным не казался рецепт присланного блюда. 

Уже в начале ноября мы опубликуем видео с первым рецептом, после чего каждую неделю будем объявлять очередного победителя. Присылайте письма и следите за проектом!

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Заполняйте корзину – платите половину! Только три дня – 10, 11, 12 октября – в магазинах «Корона» акция: товары за полцены! Спешите приобрести продукты, косметику, посуду, бытовую химию и многое другое со скидкой 50%!

 
 
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Вместе с сетью гипермаркетов "Корона" начинаем новый проект, в котором будем готовить блюда по рецептам читателей. *Партнерский материал
 
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