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Какая ответственность грозит за непредусмотренную прокладку и подключение трубопроводов

03.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Для уменьшения расходов на оплату за тепловую энергию некоторые потребители отключаются от тепловых сетей энергоснабжающих организаций и устанавливают свои котлы, насосное оборудование, прокладывают трубопроводы.
Какая ответственность грозит за непредусмотренную прокладку и подключение трубопроводов

Необходимо напомнить, что для производства указанных работ в первую очередь должен быть разработан проект теплоснабжения, который согласовывается в установленном порядке уполномоченными организациями и рассматривается органами Энергонадзора.

После проведения монтажа оборудования и трубопроводов в соответствии с проектом, для проведения пуско-наладочных работ на системе теплоснабжения, наряд на временную подачу теплоносителя выдается заказчику (монтажной организации) при предоставлении письменного заявления в территориальный орган Госэнергонадзора, выписки из Журнала проверки знаний и копии приказа о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство. Срок действия такого наряда не превышает 20 дней.

После проведения пуско-наладочных работ теплоустановки и тепловые сети  предъявляются представителю органа Госэнергонадзора для выдачи заключения о возможности их допуска в эксплуатацию. Потребитель тепловой энергии обязан предъявить необходимую проектную и техническую документацию; укомплектовать штат для обслуживания теплового хозяйства специально подготовленным, обученным и аттестованным квалифицированным персоналом или заключить договор на обслуживание со специализированной организацией; приказом назначить лицо, ответственное за общее состояние теплового хозяйства, прошедшее проверку знаний в квалификационной комиссии с участием представителя органа Госэнергонадзора.

Потребители тепловой энергии должны знать, что согласно статье 20.11. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусмотрена ответственность за прокладку и подключение трубопроводов, не предусмотренных утвержденными проектами теплоснабжения, без допуска органов Государственного энергетического надзора.

Штраф в размере от одной до двадцати базовых величин накладывается на физическое лицо, до ста базовых величин на индивидуального предпринимателя, до пятисот базовых величин на юридическое лицо.

Е.А. Воробей, государственный инспектор по энергетическому надзору.

 
 
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Для уменьшения расходов на оплату за тепловую энергию некоторые потребители отключаются от тепловых сетей энергоснабжающих организаций и устанавливают свои...
 
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