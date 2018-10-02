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Лукашенко обновил состав Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению II Европейских игр

03.10.2018 09:14 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко обновил состав Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению II Европейских игр

Председателем оргкомитета назначен премьер-министр Сергей Румас, его заместителями – вице-премьер Игорь Петришенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Соответствующий указ 2 октября подписал глава государства.

Также в состав комитета вместо прежних руководителей вошли министр финансов Максим Ермолович, министр связи и информатизации Константин Шульган, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

 
 
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Председателем оргкомитета назначен премьер-министр Сергей Румас, его заместителями – вице-премьер Игорь Петришенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук....
 
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