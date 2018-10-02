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"Я потерял много литров крови". Истории пациентов с доброкачественными опухолями
«Вы радоваться должны, что у вас доброкачественная опухоль», — такие слова приходилось слышать героям этого материала не раз. Доброкачественные опухоли часто в общественном сознании ассоциируются с чем-то не страшным и не опасным. Но так ли это? Корреспонденты TUT.BY встретились с людьми, которые столкнулись с ними — мамой, воспитывающей девочек-близняшек, у одной из которых — младенческая гемангиома, и молодым человеком, который почти всю жизнь борется с доброкачественным образованием на лице.
«Не покидает чувство, что мы живем в карантине и в ожидании будущего»
Татьяна, красивая молодая мама, логист по профессии, живет в военном городке в 15 минутах езды на автобусе от станции метро «Уручье». Несмотря на то, что с двойней справляться нелегко, на ее лице ни следа усталости. В аккуратной и светлой квартире на полках, столах и стенах фотографии совсем крошечных детей. Говорит, что с супругом очень хотели стать родителями, но решили сначала сделать карьеру и обустроить быт, чтобы малыши ни в чем не нуждались.
— Беременность была запланирована, я пила все необходимые витамины и посещала врачей, но так получилось, что роды начались раньше положенного срока. Девочки три дня сами не дышали — были на искусственном аппарате. Только через месяц после их рождения мы попали домой. Но, к сожалению, ненадолго.
Вскоре после выписки Алиса, которая младше своей сестры Александры всего на одну минуту, начала задыхаться. Хрипы напоминали молодой маме то ли рычание, то ли свист, и иначе как без слез на глазах вспоминать их не может.
— По вызову приехал педиатр, но диагноз поставить не смог. Отправил нас с дочерью в больницу, где посоветовали промывать солью нос. Я, учитывая отсутствие прививок у ребенка (из-за того, что они родились раньше срока, их пока не делали), решила забрать Алису домой. Тем более что там меня ждал муж с Сашей.
Но промывание не помогло, хрипы не проходили. А как-то вечером произошел настолько сильный приступ, что у Алисы начала западать грудная клетка.
— Ребенка срочно госпитализировали, помню, как я ехала в скорой вместе с задыхающейся дочерью и тряслась от ужаса, но и врачам тоже было страшно, мы боялись, что не успеем.
В больнице маленькой девочке пришлось пережить много процедур, в том числе ларингоскопию и КТ, во время одной из которых ребенок перестал дышать.
— Тем не менее врачи поставили диагноз, правда, со знаком вопроса. Пришли в палату, сказали «у вас, скорее всего, гемангиома» и ушли. «Инфекционка» устроена как: для каждого пациента — свой бокс, выход на улицу из которого есть, но попасть в общий коридор нельзя, чтобы не обменяться заболеваниями с другими пациентами, — делится Татьяна. — То есть уточнить что-то невозможно, пока сами врачи не придут в палату, поэтому ты вынужден сидеть и ждать. И вот пока ты ждешь, начинается самое страшное: гуглишь название заболевания и медленно оседаешь, потому что первое в поиске — «опухоль».
Девочке назначили атенолол, чтобы остановить рост опухоли, мешающей дышать. Но скоро прием порошка пришлось прекратить.
— Сначала дочке поставили предварительный диагноз, и он… не подтвердился. Я перестала давать лекарство — врач сказал, что не нужно. Спустя несколько часов начался приступ: она снова задыхалась. Испугавшись, я решила пойти наперекор советам и дала ей препарат. Хрипы прекратились. Вот таким образом, можно сказать, я сама подтвердила гемангиому, — с грустной улыбкой рассказывает Татьяна.
Женщина говорит, к этому моменту чувствовала себя героиней спектакля абсурда.
— Понимаете, чтобы предпринимать какие-то действия, нужно знать, что с ребенком. А тут: то ставят гемангиому, то не ставят, то снова ставят. В поликлинику, куда я снова обратилась после приступа, услышала легендарное: «Дочь перерастет». И вот только когда мы сделали бронхоскопию, диагноз подтвердился. Опухоль находится в гортани и перекрывает отверстие на две трети, и у дочки остался миллиметр для того, чтобы есть и дышать.
На удивление, тот факт, что девочки родились раньше, помогло Татьяне получить информацию о гемангиомах из первых уст. Незадолго до первого приступа молодая мама вступила в объединение родителей недоношенных детей «Рано». В вайбер-чат организации Татьяна кинула клич: спросила, кто и что слышал про гемангиомы.
— Я спросила, сталкивался ли кто-нибудь с такой болезнью. Откликнулась девушка, которая на первом этапе рассказала больше, чем любой врач. Она же прислала мне ссылку на
Несмотря на то, что опухоль маленькой Алисы доброкачественная, Татьяна не могла радоваться этому факту, потому что здоровью дочери по-прежнему угрожала серьезная опасность.
— Да, гемангиомы — это доброкачественный сосудистые опухоли. Они появляются на лице, могут быть красного или синеватого цвета, разных размеров и возникают где угодно: на лице, шее, животе, а внутри — на легких, печени, почках. Есть миф, что гемангиома может переродиться в злокачественную, но таких случаев мало, однако в моем случае ждать, что она сама рассосется, тоже нельзя.
Откуда берется гемангиома и почему она возникает, медицине до конца не понятно. Известно, что она образуется из-за аномалии развития кровеносных сосудов. А еще гемангиома у женщин встречается в 3−5 раз чаще, чем у мужчин.
— Бабушка постоянно плакала, боялась за внучку: ни у кого в роду гемангиом не было. Почему именно у Алисы она появилась, ума не приложу, — продолжает свой рассказ Татьяна. — Растут гемангиомы у детей обычно до полугода. Но при надлежащем лечении могут рассосаться. Все очень индивидуально, некоторые внешние гемангиомы могут удалять лазером, лечить криотерапией или другими методами, но так как у Алисы она внутри, то тут два варианта: или медикаментозный, или операция. Конечно, я надеюсь, что препараты помогут и вмешательства хирургов не понадобится.
Татьяна говорит, что сейчас близняшки между собой ничем не отличаются. Алиса спокойно принимает препарат и растет так же, как и ее сестра. Но никому не известно, продолжает ли расти вместе с ней опухоль. Это можно увидеть, только сделав МРТ. Ближайшая — через год.
— Мы решили покупать немецкий препарат, а не белорусский: он дороже, но, к сожалению, от нашего у Алисы проявились побочные действия. Наверное, жизнь теперь почти не отличается от жизни других молодых семей. Только не покидает чувство, что мы живем в карантине и в ожидании будущего. Хотела бы больше выходить из дома с дочерьми, съездить навестить маму в Барановичи, но меня преследует тревожное ощущение, что приступы могут вернуться, а уверенности в качестве медицинского обслуживания вне Минска нет.
Татьяна старается сохранять спокойствие и оптимизм, не хочет, чтобы раздражение передавалось членам семьи.
— Если говорить о том, что я из этого извлекла, так это, пожалуй, «прокачка» по медицинским знаниям, — Татьяна задумывается на секунду и добавляет: — Безусловно, наша семья очень сплотилась, но, главное, я поняла, как важно найти хорошего специалиста, потому что их, увы, не так много. Если бы мне не прислали ссылку на группу в социальных сетях, может быть, так и бегала бы еще между больницей и поликлиникой.
«Если опухоль будет расти быстрее, чем ребенок, мы будем ее удалять»
Павлу 26 лет, это высокого роста — почти два метра — молодой человек. Выпускник исторического факультета. Он активно занимается спортом: любит ходить в «качалку» и следит за питанием. В перспективе сам собирается тренировать. «Еще пять лет назад интенсивные физические нагрузки были для меня недоступны, но спасибо современным японским препаратам: я могу жить той жизнью, которой хочу, — рассказывает он. — Жаль, только их не было в Беларуси в моем детстве».
Когда Паше было четыре года, он прыгал с дивана на пол: как многие дети, изображал из себя то ли парашютиста, то ли Человека-паука. Только неловкое приземление на ковер не закончилось обычным синяком.
— В височно-теменной области с правой стороны лица на месте ушиба появились шарики — кистозные образования, они похожи на лимфатические узлы, их легко перепутать.
Мать отвела Павла в детскую поликлинику, оттуда его перенаправили в Детский хирургический центр, где опухоль решили удалить. Операция прошла успешно, и с четырех до семи лет мальчика ничто не тревожило.
— Но в первом классе я заболел острым гриппом, долго температурил. После этого опухоль рецидивировала очень странным образом: от глазной впадины начала сползать вниз и распространяться на все лицо. Врачи забили тревогу. Мы с мамой начали ходить по разным кафедрам и больницам, но самый частый ответ, который получали: «Если опухоль будет расти быстрее, чем ребенок, будем удалять», — вспоминает молодой человек. — Ее диагностировали, это кавернозная лимфангиогемангиома (лимфангиома), но никто не знал, как ее лечить. Тем более что опухоль расположилась на лице и скальпелем «лезть» врачи боялись. И дело не только в эстетических проблемах: если задеть нерв, то можно парализовать лицо.
После долгих поисков мать Павла в Детском центре в Боровлянах нашла врача, который предложил заменить скальпель склерозированием спиртом.
— Это было менее травматично, но очень больно и страшно. Сперва решили почему-то, что можно эту процедуру делать без наркоза. Представьте: вам восемь лет, вас привязывают за ноги, за руки, фиксируют голову, а потом вводят в лицо иглу и ищут там полость. Так вот, даже когда вы пьете крепкий алкоголь, то вам печет нёбо и язык; если он попадет на ранку — вы почувствуете дискомфорт, а теперь подумайте, что будет, если 97%-ный спирт ввести внутримышечно. Конечно, я орал и вырывался. Следующие процедуры мне делали уже с наркозом, а всего их было около десяти. Но конкретного результата не было: опухоль лишь немного уменьшилась.
Павел продолжал ходить в школу. Врачи советовали ограничить физическую активность, но он не очень-то их слушал. В футбол гонял, как ни в чем не бывало. Ограничения пока носили только психологический характер.
— Ты выглядишь категорически не так, как все. Как ни крути, а дети довольно жестокие существа, конечно, они замечают инаковость и соответствующе реагируют. Справляться со всеми неприятностями мне помогал заградительный уровень агрессии. Я не хотел, чтобы меня обижали, и был груб с окружающими.
Но со временем опухоль начала оказывать влияние и на физическое состояние. Если Павел наклонялся, чтобы просто завязать шнурки, то чувствовал движение лимфы, которая перетекала под кожей. Мальчику тогда было неудобно спать и неудобно есть.
— Я старался все переносить спокойно, просто не знал, что может быть по-другому. В плане социализации у меня все было нормально: отец всегда старался меня чем-то занять, а инвалидность мы решили не делать.
Спирт не принес результатов, поэтому пришлось рискнуть и снова сделать операцию. На несколько месяцев образование стало меньше, чтобы через год вернуться в еще большем объеме.
— Нам посоветовали обратиться к замечательному хирургу, к Владимиру Николаевичу Подгайскому. Все железы, мягкие ткани были опутаны нехорошими сосудами, которые давали объем и отечность. Он сделал очень аккуратное удаление, и снова история повторилась. Владимир Николаевич недовумевал: «Мы же все тебе вычистили». Поэтому мы с родителями, наверное, и совершили трагическую ошибку: обратились к народной медицине, но этого делать, конечно, нельзя. Знахарь обещал помочь, стал лечить физиотерапией, но после примочек и припарок образование катастрофически увеличилось.
Снова отправились к врачам, только никто не хотел брать на себя ответственность и делать операцию — она была такой большой, что Павел мог умереть от потери крови.
— Нам повезло найти хирурга Олега Порфирьевича Чудакова, который меня буквально спас. Посмотрел на меня и говорит: «Паша, выйди-ка из кабинета». С ним осталась мама, а через несколько минут вышла вся в слезах. Доктор сказал, что надо срочно оперировать. Дальше опухоль могла влиять на крупные сосуды, сонную артерию и могла убить.
— Казалось бы, «доброкачественная опухоль» на лице, «косметическая проблема», — саркастично усмехается Павел. — Операция длилась много часов и прошла успешно. Конечно, предварительно родители подписали отказ от претензий. Кроме прочего, там были пункты: парализует лицо, отвиснет губа, вывалится язык, бровь сползет вниз, и чтобы она не опустилась, ее пришили. До сих пор удивляюсь очень артистично, одной бровью, — шутит Павел.
В реанимации молодой человек пришел в себя, весь забинтнованный и окутанный катетарами и с трубкой во рту. На осмотр профессор пришел в сопровождении толпы студентов.
— Первый вопрос, который я ему задал: «А когда я смогу в футбол гонять?». Он улыбнулся, все посмеялись, и меня похлопали по плечу. Объем опухоли уменьшили почти на 90%. Я потерял ткань на лице, получил полный паралич правой части лица и не чувствовал язык и губу — до сих пор кривенько улыбаюсь. Мне было 14 лет.
Дальше началась долгая борьба за лицевой нерв. Профессор Ирина Олеговна Чудакова занималась реабилитацией мальчика через су-джок-акупунтуру. Суть ее заключается в том, чтобы ставить иголки в пальцы ног, пальцы руки и ушные раковины. В результате иглорефлексотерапии за пять лет удалось почти полностью восстановить функциональность. Но некоторые мышцы до сих пор Павел не чувствует.
— При этом я продолжал ходить в школу, но еще обернул болезнь себе в пользу. Например, у меня спрашивали: «Ты подготовил домашнее задание? Я отвечал неразборчиво: „Нефффд“».
Весь срок реабилитации занял почти пять лет. За жизнь парень пережил шесть операций.
— Их было бы еще больше, потому что рецидив постоянно происходит. И ложиться бы мне под нож еще не раз, как вдруг в 2015 году маме позвонил наш хирург и сказал, что был на конференции, где рассказывали о медикаментозном лечении доброкачественных опухолей Пицибанилом. Как раз была инициирована программа для пациентов с лимфогемангиомами, в которую я смог попасть. Лекарство привозили из Японии, поставляли бесплатно. Мне сделали инъекцию, и сперва она далась мне очень тяжело: поднялась температура, бросало в жар. Потом мне еще два раза вводили лекарство — и опухоль рассосалась.
Паша вспоминает, что впервые в жизни спал так, как хотел, ничего не болело, жидкость под кожей его не тревожила. Тогда он начал активно заниматься спортом, таскал железо. Три года опухоль не давала о себе знать, но несколько месяцев назад молодой человек переохладился — на лице снова появилась отечность.
— Мне нужно снова вколоть лекарство, но сделать у нас это практически невозможно. Программы, по которой мне вводили его раньше, больше нет, поэтому нужно либо привозить его из-за границы, либо ехать за границу самому, — рассказывает Павел. — А вообще, конечно, обидно, что можно было избежать всех этих операций и жить полноценной жизнью, если бы 10 лет назад я, мои родители и врачи просто знали про эти препараты.
Комментарий хирурга, детского онколога, консультанта Международного общества изучения сосудистых патологий Елены Михайловны Шарафанович:
— Между гемангиомами и лимфангиомами существует огромная разница, сейчас можно говорить о том, что лимфангиома — это устаревшее название, которым принято обозначать порок развития лимфатических сосудов, а гемангиома — это истинная доброкачественная опухоль. Но правильнее все-таки лимфангиомы опухолью не называть, хотя такая практика широко распространена, — это сосудистая мальформация и нарушение развития лимфатической системы.
Гемангиомы бывают разные: самая распространенная — инфантильная, или детская, но существуют и другие. Эта опухоль очень загадочная, до сих пор точно не известно, почему она появляется и почему рассасывается. А вот для мальформации характерно поражение сосудов, причем не только лимфатической, но и, например, венозной, артериальной систем (какие сосуды существуют, такие и мальформации бывают). Скорее всего, причина возникновения мальформаций кроется в воздействии каких-то факторов на мать во время внутриутробного развития плода. Причем она может о них вообще не знать.
Инфантильные гемангиомы в три раза чаще встречаются у девочек, чем у мальчиков. В целом мировая статистика дает статистику: 3−4 процента детей страдают от них. Выглядит, как правило, как образование красного цвета, причем с самого рождения она может быть не видна, может находиться в зачаточном состоянии, а в первые месяцы жизни проявиться: она активизируется, начинают расти сосуды, клетки; становится яркой и увеличивается в объеме и площади. Кроме косметического дефекта, за который в основном волнуются родители, расположенная на глазу, или на носу, или на другом жизненно важном органе гемангиома может мешать ему функционировать.
Если говорить о внутренних органах, то гемангиомы возникают в основном в печени, вследствие чего может произойти увеличение объема печени, что может вызвать сердечную недостаточность. Детские гемангиомы часто изъязвляются, раны открываются, и ребенок испытывает дискомфорт и боль. То есть несмотря на то, что гемангиома — доброкачественная опухоль, в зависимости от локализации она может вести себя по-разному: приводить к инвалидизации и функциональным нарушениям.
Из хорошего: рост инфантильных гемангиом, если это действительно инфантильная гемангиома, рано или поздно прекращается. Т.е. для этой опухоли характерно цикличное развитие. Процесс может занять годы — исчезнуть может и в 10 лет, и в 16 лет.
Уже зная об этом цикле, назначается лечение, в некоторых случаях оно не применяется, а производится наблюдение под контролем врача. Но если гемангиома большая и мешает эстетически и функционально, то лечение осуществляется разными методами. Например, сейчас появилось эффективное медикаментозное лечение — бета- блокаторы, их спользуют для лечения сложных, проблемных гемангиом с активным ростом. А вот от жидкого азота, традиционного советского метода, в мировой практике стараются уходить. Хирургическое вмешательство применяют в случае неэффективности медикаментозного лечения, либо для того, чтобы удалить остатки опухоли.
Мальформации обычно проявляются у человека с рождения, но в целом сосудистые образования могут возникнуть у человека в любом возрасте. Важно понимать, что от нее навсегда избавиться нельзя, это порок развития, который останется с человеком на всю жизнь. По виду они не отличаются от гемангиом, но не лечатся бета-блокаторами.
Пациентов с таким заболеванием очень мало, в мировой практике — 1% детей. Лечение осуществляется различными методами. В советское время лечили хирургическим путем, склерозированием и даже облучали рентгеном, что сказывалось на здоровье не самым лучшим образом. Однако сейчас существуют западные препараты, которые помогают уменьшать объемы мальформаций без хирургического вмешательства. Так, в Беларуси была осуществлена программа лечения пациентов с мальформациями японским препаратом пицибанилом, который дал хорошие результаты. Однако в свободном доступе этого лекарства нет, поэтому многие пациенты ездят на лечение за границу на свои средства, а также при поддержке фондов. В Западной Европе, Израиле и США существуют центры с группой специалистов от офтальмолога до ортопеда, которые применяют комплексный подход к лечению пациента. В Беларуси пока такого подхода нет, вследствие чего пациенты выслушивают разные мнения и испытвают разные методики лечения, которые часто не согласуются друг с другом. Отсутствие дифференцированного подхода часто приводит к тому, что любую сосудистую мальформацию называют опухолью и стремятся удалить, в то время как консерватиное лечение может дать лучшие результаты.
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"Вы радоваться должны, что у вас доброкачественная опухоль", - такие слова приходилось слышать героям этого материала не раз.
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