Под Кобрином Opel вытолкнул под встречную фуру Fiat, который остановился перед сбитым ранее лосем

Три человека пострадали в аварии, которая произошла 2 октября, около 19.25, в Кобринском районе.





Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, на 95-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ 48-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter совершил наезд на лося. Мужчина обозначил место аварии — выставил знак аварийной остановки. Через некоторое время в этом месте произошла еще одна авария. «60-летний водитель на Opel Vectra, двигаясь по трассе в направлении столицы в левой полосе, врезался в Fiat, который остановился перед лежащим на дороге лосем. От удара последний выехал на полосу встречного движения и попал под фуру», — рассказали в ГАИ.





В результате ДТП 28-летний водитель и 25-летняя пассажирка Fiat, а также 56-летний водитель фуры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.