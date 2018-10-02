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Под Кобрином Opel вытолкнул под встречную фуру Fiat, который остановился перед сбитым ранее лосем

03.10.2018 09:25 — Разное | Tut.by  
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Три человека пострадали в аварии, которая произошла 2 октября, около 19.25, в Кобринском районе.


Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, на 95-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ 48-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter совершил наезд на лося. Мужчина обозначил место аварии — выставил знак аварийной остановки. Через некоторое время в этом месте произошла еще одна авария. «60-летний водитель на Opel Vectra, двигаясь по трассе в направлении столицы в левой полосе, врезался в Fiat, который остановился перед лежащим на дороге лосем. От удара последний выехал на полосу встречного движения и попал под фуру», — рассказали в ГАИ.


В результате ДТП 28-летний водитель и 25-летняя пассажирка Fiat, а также 56-летний водитель фуры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В результате ДТП 28-летний водитель и 25-летняя пассажирка Fiat, а также 56-летний водитель фуры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
 
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