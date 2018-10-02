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Под Кобрином Opel вытолкнул под встречную фуру Fiat, который остановился перед сбитым ранее лосем
Три человека пострадали в аварии, которая произошла 2 октября, около 19.25, в Кобринском районе.
Как
В результате ДТП 28-летний водитель и 25-летняя пассажирка Fiat, а также 56-летний водитель фуры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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В результате ДТП 28-летний водитель и 25-летняя пассажирка Fiat, а также 56-летний водитель фуры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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