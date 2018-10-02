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Лидская фабрика сделает кроссовки, все деньги с которых уйдут на благотворительность
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Активист Саша Авдевич с командой энтузиастов договорились с директором Лидской обувной фабрики Владимиром Чижиком о запуске нового стартапа. Суть его в том, что фабрика начнет выпускать особую модель лидских кроссовок, деньги с продаж которой пойдут на благотворительность,
Проект называется «Две полоски» – этим элементом в дизайне и выделяется «благотворительная» модель лидских кроссовок. Абсолютно все деньги с этих кроссовок уйдет на благотворительность, а именно на:
Кто будет за это платить
Авторы идеи придумали, что выкупать партии кроссовок будут бизнесмены. За это на язычках кроссовок разместят их логотип. Саша Авдевич объяснил, почему эта схема должна сработать: «Допустим, вы – какая-то компания и хотите сделать себе рекламу. Заказываете билборд. Он стоит в Минске тысячу долларов за месяц. А мы вам предлагаем на эти деньги купить 50-60 пар кроссовок и пиариться на язычках».
«Благотворительные» кроссовки будут продаваться не только в магазинах, но и в кафе и отелях. Их получится узнать по QR-коду на заднике, в котором будет «зашита» ссылка на сайт проекта. «Вместо никому не нужного брелока, который тебе дают за помощь детям-сиротам, ты получаешь адекватную вещь, которой пользуешься, которая модная и в тренде – хипстерские кроссовки», – говорит Саша Авдевич.
Проект «Две полоски» также заявили в конкурс социальных стартапов Social Weekend. Но авторы намерены реализовать его независимо от результатов конкурса. Первую партию обещают сделать до конца года. Кроссовки будут разных цветов и размеров, для взрослых и детей. Продавать их хотят по цене в 25-30 рублей.
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