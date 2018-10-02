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Лидская фабрика сделает кроссовки, все деньги с которых уйдут на благотворительность

03.10.2018 09:21 — Разное | KYKY  
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Активист Саша Авдевич с командой энтузиастов договорились с директором Лидской обувной фабрики Владимиром Чижиком о запуске нового стартапа. Суть его в том, что фабрика начнет выпускать особую модель лидских кроссовок, деньги с продаж которой пойдут на благотворительность, пишет «Радыё Свабода».

Проект называется «Две полоски» – этим элементом в дизайне и выделяется «благотворительная» модель лидских кроссовок. Абсолютно все деньги с этих кроссовок уйдет на благотворительность, а именно на:

  • Расширение безбарьерной среды;
  • Установку пандусов;
  • Медицинскую помощь людям с ограниченными возможностями;
  • Уход за одинокими стариками и тому подобное.

Кто будет за это платить

Авторы идеи придумали, что выкупать партии кроссовок будут бизнесмены. За это на язычках кроссовок разместят их логотип. Саша Авдевич объяснил, почему эта схема должна сработать: «Допустим, вы – какая-то компания и хотите сделать себе рекламу. Заказываете билборд. Он стоит в Минске тысячу долларов за месяц. А мы вам предлагаем на эти деньги купить 50-60 пар кроссовок и пиариться на язычках».

«Благотворительные» кроссовки будут продаваться не только в магазинах, но и в кафе и отелях. Их получится узнать по QR-коду на заднике, в котором будет «зашита» ссылка на сайт проекта. «Вместо никому не нужного брелока, который тебе дают за помощь детям-сиротам, ты получаешь адекватную вещь, которой пользуешься, которая модная и в тренде – хипстерские кроссовки», – говорит Саша Авдевич.

Проект «Две полоски» также заявили в конкурс социальных стартапов Social Weekend. Но авторы намерены реализовать его независимо от результатов конкурса. Первую партию обещают сделать до конца года. Кроссовки будут разных цветов и размеров, для взрослых и детей. Продавать их хотят по цене в 25-30 рублей.

Читайте по теме: Мотолько и Авдевич проехали по Минску на инвалидных колясках, чтобы проверить «дружелюбность среды» (всё плохо)

 
Теги: Минск
 
 
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Активист Саша Авдевич с командой энтузиастов договорились с директором Лидской обувной фабрики Владимиром Чижиком о запуске нового стартапа. Суть его в том, что...
 
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