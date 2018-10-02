ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

03.10.2018 10:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Microsoft выпустила крупное обновление операционной системы Windows 10 — October 2018 Update. Оно уже доступно для загрузки. Чтобы его получить, нужно зайти в настройки системы и выбрать пункт «Обновление и безопасность».


Одним из главных нововведений стал облачный буфер обмена, позволяющий синхронизировать скопированный контент между несколькими устройствами на Windows 10. Например, можно начать работать на настольном ПК и продолжить с ноутбука.

Обновилась и функция Timeline (временная шкала), которая синхронизирует историю запуска приложений, документов и других файлов на разных устройствах. С помощью специального расширения интернет-браузеры Chrome и Firefox теперь могут подключаться к Timeline, чтобы их вкладки также отображались там. По задумке Microsoft, так должно стать легче искать информацию, с которой вы работали ранее.

Появилось и приложение Your Phone, обеспечивающее доступ с компьютера с Windows 10 к файлам на Android-устройствах. Так, например, получится быстро синхронизировать фотографии или текстовые сообщения.

Версия для iOS из-за ограничений Apple, скорее всего, некоторых функций не получит. Ресурс IXBT пишет, что в будущем приложение также позволит зеркально отображать экран гаджетов на базе Android на большом дисплее компьютера.

Среди более мелких обновлений — оффлайн-словари для браузера Edge, функция Line Focus, подсвечивающая строки на длинных страницах для более удобного чтения, а также усовершенствованный инструмент для создания скриншотов с выделением нужной области.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновление уже доступно для загрузки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Актёра из "Глухаря" задержали за совращение 14-летного подростка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика