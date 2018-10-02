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Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Microsoft
Одним из главных нововведений стал облачный буфер обмена, позволяющий синхронизировать скопированный контент между несколькими устройствами на Windows 10. Например, можно начать работать на настольном ПК и продолжить с ноутбука.
Обновилась и функция Timeline (временная шкала), которая синхронизирует историю запуска приложений, документов и других файлов на разных устройствах. С помощью специального расширения интернет-браузеры Chrome и Firefox теперь могут подключаться к Timeline, чтобы их вкладки также отображались там. По задумке Microsoft, так должно стать легче искать информацию, с которой вы работали ранее.
Появилось и приложение Your Phone, обеспечивающее доступ с компьютера с Windows 10 к файлам на Android-устройствах. Так, например, получится быстро синхронизировать фотографии или текстовые сообщения.
Версия для iOS из-за ограничений Apple, скорее всего, некоторых функций не получит. Ресурс IXBT
Среди более мелких обновлений — оффлайн-словари для браузера Edge, функция Line Focus, подсвечивающая строки на длинных страницах для более удобного чтения, а также усовершенствованный инструмент для создания скриншотов с выделением нужной области.
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