Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Microsoft выпустила крупное обновление операционной системы Windows 10 — October 2018 Update. Оно уже доступно для загрузки. Чтобы его получить, нужно зайти в настройки системы и выбрать пункт «Обновление и безопасность».





Одним из главных нововведений стал облачный буфер обмена, позволяющий синхронизировать скопированный контент между несколькими устройствами на Windows 10. Например, можно начать работать на настольном ПК и продолжить с ноутбука.

Обновилась и функция Timeline (временная шкала), которая синхронизирует историю запуска приложений, документов и других файлов на разных устройствах. С помощью специального расширения интернет-браузеры Chrome и Firefox теперь могут подключаться к Timeline, чтобы их вкладки также отображались там. По задумке Microsoft, так должно стать легче искать информацию, с которой вы работали ранее.

Появилось и приложение Your Phone, обеспечивающее доступ с компьютера с Windows 10 к файлам на Android-устройствах. Так, например, получится быстро синхронизировать фотографии или текстовые сообщения.

Версия для iOS из-за ограничений Apple, скорее всего, некоторых функций не получит. Ресурс IXBT пишет , что в будущем приложение также позволит зеркально отображать экран гаджетов на базе Android на большом дисплее компьютера.

Среди более мелких обновлений — оффлайн-словари для браузера Edge, функция Line Focus, подсвечивающая строки на длинных страницах для более удобного чтения, а также усовершенствованный инструмент для создания скриншотов с выделением нужной области.