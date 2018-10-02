Первую в мире пассажирскую капсулу Hyperloop показали в Испании

Компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) представила в Испании первую в мире полноразмерную пассажирскую капсулу, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.



Источник: Marcelo del Pozo / Reuters

Длина капсулы составляет 32 метра, вес — 5 тонн. Она, как говорится на сайте HTT, способна перевозить от 28 до 40 пассажиров за раз, а в сутки на одной линии — до 164 тысяч пассажиров. Теперь капсула готовится к отправке в исследовательский центр HyperloopTT в Тулузе, где она будет проходить испытания на специальном треке.

Проект сверхскоростной системы поездов Hyperloop был создан главой SpaceX Илоном Маском. Сам он воплощать свою идею в жизнь не стал. В 2013 году Маск представил свой проект и выложил его в открытый доступ. В настоящее время его реализацией занимается сразу несколько компаний, в том числе Hyperloop Transportation Technologies и Hyperloop One, созданные в 2013 и 2014 году.

Сверхскоростная система представляет собой закрытую трубу, в которой поезд сможет перемещаться со скоростью от 480 до 1220 километров в час. Такой скорости, по задумке автора, удастся достичь благодаря отсутствию трения рельсов и сопротивления воздуха.