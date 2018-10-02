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Первую в мире пассажирскую капсулу Hyperloop показали в Испании
Компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) представила в Испании первую в мире полноразмерную пассажирскую капсулу,
Длина капсулы составляет 32 метра, вес — 5 тонн. Она, как
Проект сверхскоростной системы поездов Hyperloop был создан главой SpaceX Илоном Маском. Сам он воплощать свою идею в жизнь не стал. В 2013 году Маск представил свой проект и выложил его в открытый доступ. В настоящее время его реализацией занимается сразу несколько компаний, в том числе Hyperloop Transportation Technologies и Hyperloop One, созданные в 2013 и 2014 году.
Сверхскоростная система представляет собой закрытую трубу, в которой поезд сможет перемещаться со скоростью от 480 до 1220 километров в час. Такой скорости, по задумке автора, удастся достичь благодаря отсутствию трения рельсов и сопротивления воздуха.
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Капсула сможет перемещаться в специальной герметичной трубе.
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