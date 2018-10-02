Хоккеисты минской «Юности» по-прежнему не знают потерь со старта чемпионата Беларуси и одержали уже 10 побед подряд.



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2 октября «Юность» на льду «Чижовка-Арены» взяла верх над жлобинским «Металлургом» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) .

Минчане уже к 7-й минуте отправили три шайбы в ворота гостей — отличились Михаил Стефанович (в большинстве), Сергей Дрозд и Егор Гайнетдинов. Два следующих периода завершились с равным счетом. У «Юности» по шайбе забросили Михаил Стефанович (снова в большинстве) и Сергей Боголейша, у «Металлурга» — Евгений Кунцевич и Артур Абметка (в большинстве).

А вот чемпиона страны двух последних лет гродненский «Неман» после выигрыша Кубка Руслана Салея и старта в Лиге чемпионов продолжает штормить. В Молодечно команда Сергея Пушкова потерпела третье поражение в четырех последних матчах и пятое — в 10 встречах с начала чемпионата страны.

«Динамо-Молодечно» — «Неман» — 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) .

Причем уже не в первый раз за последнее время «Неман» упускает преимущество в две шайбы (в первом периоде отличились Антон Елисеенко и залечивший травму Павел Боярчук). В третьем периоде голы Ильи Казнадея и Артема Землянкина позволили молодечненцам перевести игру в овертайм, а там победу динамовцам на 3-й минуте принес воспитанник гродненского хоккея защитник Алексей Бадун.

В Солигорске в поединке соседей по таблице «Шахтер» одолел гостей из Гомеля и отстоял вторую строку.

«Шахтер» — «Гомель» — 5:4 (1:1, 2:1, 2:2) (Станкевич, 4, в большинстве, А. Усенко, 34, Бовбель, 37, Дадонов, 47, Демков, 59 — Е. Степанов, 16, в большинстве, Мусиенко, 23, Сырей, 56, Сырей, 58).

Победу «Шахтеру» за полторы минуты до финальной сирены принес Артем Демков.



Фото: hockey.by

Бомбардиры: Н. Ремезов («Неман») — 13 (7+6), Э. Гринь («Юность») — 13 (5+8), А. Антонов («Юность») — 13 (1+12), М. Стефанович («Юность») — 12 (7+5), А. Жидких («Гомель») — 12 (5+7).

Результаты матчей в дивизионе «Б» экстралиги:

1 октября

«Могилев» — «Брест» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) .

2 октября

«Химик» (Новополоцк) — «Пинские ястребы» — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) .

«Бобруйск» — «Барановичи» — 3:7 (1:3, 1:2, 1:2) .



Фото: hockey.by

Бомбардиры: Д. Донской (Ястребы) — 12 (4+8), В. Спиридонов (Могилев) — 9 (5+4), А. Васько (Могилев) — 9 (2+7), А. Пальчик (Беларусь U-18) — 8 (7+1), И. Лапшов (Могилев) — 8 (5+3).