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Хоккеисты "Юности" одержали 10 побед подряд, "Неман" потерпел 5-е поражение
Хоккеисты минской «Юности» по-прежнему не знают потерь со старта чемпионата Беларуси и одержали уже 10 побед подряд.
2 октября «Юность» на льду «Чижовка-Арены» взяла верх над жлобинским «Металлургом» —
Минчане уже к 7-й минуте отправили три шайбы в ворота гостей — отличились Михаил Стефанович (в большинстве), Сергей Дрозд и Егор Гайнетдинов. Два следующих периода завершились с равным счетом. У «Юности» по шайбе забросили Михаил Стефанович (снова в большинстве) и Сергей Боголейша, у «Металлурга» — Евгений Кунцевич и Артур Абметка (в большинстве).
А вот чемпиона страны двух последних лет гродненский «Неман» после выигрыша Кубка Руслана Салея и старта в Лиге чемпионов продолжает штормить. В Молодечно команда Сергея Пушкова потерпела третье поражение в четырех последних матчах и пятое — в 10 встречах с начала чемпионата страны.
Причем уже не в первый раз за последнее время «Неман» упускает преимущество в две шайбы (в первом периоде отличились Антон Елисеенко и залечивший травму Павел Боярчук). В третьем периоде голы Ильи Казнадея и Артема Землянкина позволили молодечненцам перевести игру в овертайм, а там победу динамовцам на 3-й минуте принес воспитанник гродненского хоккея защитник Алексей Бадун.
В Солигорске в поединке соседей по таблице «Шахтер» одолел гостей из Гомеля и отстоял вторую строку.
Победу «Шахтеру» за полторы минуты до финальной сирены принес Артем Демков.
Бомбардиры: Н. Ремезов («Неман») — 13 (7+6), Э. Гринь («Юность») — 13 (5+8), А. Антонов («Юность») — 13 (1+12), М. Стефанович («Юность») — 12 (7+5), А. Жидких («Гомель») — 12 (5+7).
Результаты матчей в дивизионе «Б» экстралиги:
1 октября
2 октября
Бомбардиры: Д. Донской (Ястребы) — 12 (4+8), В. Спиридонов (Могилев) — 9 (5+4), А. Васько (Могилев) — 9 (2+7), А. Пальчик (Беларусь U-18) — 8 (7+1), И. Лапшов (Могилев) — 8 (5+3).
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Хоккеисты минской "Юности" по-прежнему не знают потерь со старта чемпионата Беларуси и одержали уже 10 побед подряд.
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