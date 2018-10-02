В Беларуси хотят продавать безбагажные и невозвратные билеты





Министерство транспорта и коммуникаций не видит необходимости дотировать зарубежные авиакомпании для полетов в Беларусь, заявил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на открытии Белорусской транспортной недели.

– Я авторитетно заявляю: у нас нет никаких ограничений для полетов никаких низкобюджетных или любых других компаний, — отметил Анатолий Сивак.

По его мнению, нельзя называть ограничением нежелание Национального аэропорта Минск обслуживать самолеты бесплатно.

– Это же не ограничение, — считает министр. — Если отдельные государства вынуждены принимать решение дотировать такие расходы… Мы не видим для себя сегодня такой необходимости — объяснять, что давайте нам деньги, чтобы дотировать полеты какой-то авиакомпании в Беларусь.

Одновременно ставится задача снижать стоимость билетов «Белавиа». Для этого предлагается изменить белорусское законодательство, чтобы можно было продавать безбагажные и невозвратные билеты, добавил министр.