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В Беларуси хотят продавать безбагажные и невозвратные билеты

03.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Беларуси хотят продавать безбагажные и невозвратные билеты

Министерство транспорта и коммуникаций не видит необходимости дотировать зарубежные авиакомпании для полетов в Беларусь, заявил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на открытии Белорусской транспортной недели. 
 
– Я авторитетно заявляю: у нас нет никаких ограничений для полетов никаких низкобюджетных или любых других компаний, — отметил Анатолий Сивак. 
 
По его мнению, нельзя называть ограничением нежелание Национального аэропорта Минск обслуживать самолеты бесплатно. 
 
– Это же не ограничение, — считает министр. — Если отдельные государства вынуждены принимать решение дотировать такие расходы… Мы не видим для себя сегодня такой необходимости — объяснять, что давайте нам деньги, чтобы дотировать полеты какой-то авиакомпании в Беларусь. 
 
Одновременно ставится задача снижать стоимость билетов «Белавиа». Для этого предлагается изменить белорусское законодательство, чтобы можно было продавать безбагажные и невозвратные билеты, добавил министр.
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство транспорта и коммуникаций не видит необходимости дотировать зарубежные авиакомпании для полетов в Беларусь, заявил сегодня журналистам министр...
 
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