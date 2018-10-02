Вакцинация против гриппа

В 2018 году планируется привить около 40% населения (75% среди групп риска), в том числе за счет местных бюджетов и личных средств граждан — 19%, собственных средств предприятий и организаций — 8%, республиканского бюджета — 13%.

В текущем сезоне ожидается средний уровень активности вирусов гриппа. В возрастной структуре заболеваемости будут превалировать дети до 14 лет.

Кому показана прививка: