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Новый механизм финоздоровления проблемных сельхозпредприятий внедряется в Беларуси

03.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября подписал указ №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается ряд основных инструментов и механизмов оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций.

Исключается проведение судебной процедуры банкротства в отношении неплатежеспособных сельхозорганизаций. Предусматривается прекращение в отношении включенных в перечни таких организаций процедуры экономической несостоятельности (банкротства). Председатели райисполкомов наделяются полномочиями на осуществление финансового оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций в досудебном порядке.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября подписал указ №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», сообщили БЕЛТА...
 
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