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Новый механизм финоздоровления проблемных сельхозпредприятий внедряется в Беларуси
03.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября подписал указ №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
Документом предусматривается ряд основных инструментов и механизмов оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций.
Исключается проведение судебной процедуры банкротства в отношении неплатежеспособных сельхозорганизаций. Предусматривается прекращение в отношении включенных в перечни таких организаций процедуры экономической несостоятельности (банкротства). Председатели райисполкомов наделяются полномочиями на осуществление финансового оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций в досудебном порядке.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября подписал указ №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», сообщили БЕЛТА...
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