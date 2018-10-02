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Лукашенко показали форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх
03.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх...
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